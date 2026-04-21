Які ціни на квартири у Бухаресті у 2026 році?
Якщо раніше трикімнатну квартиру можна було придбати дешевше ніж за 100 тисяч євро, то зараз такі пропозиції практично не трапляються навіть у бюджетних районах, пише Ziarul Finance.
Нині у найдоступніших локаціях ціни стартують від цієї позначки. Наприклад, у секторі 3 квартири продають від 100 тисяч євро, тоді як у дорожчих частинах міста ціна легко перевищує 200 тисяч євро. Така різниця формує відчутний розрив між районами.
Карта Бухаресту / Скриншот 24 Каналу
У середньому трикімнатна квартира коштує близько 137 923 євро. За рік ціни зросли майже на 14%, тобто покупці платять більш ніж на 16 тисяч євро більше, ніж торік.
Водночас динаміка відрізняється залежно від району. У популярних для сімей локаціях, зокрема Берчень і Друмул Таберей, ціни лише за місяць додали близько 6 тисяч євро. У частині елітних районів, навпаки, зафіксували незначне зниження.
Чому житло дорожчає і чи є дешеві варіанти?
Зростання цін підтримують кілька факторів. Передусім у Румунії підвищуються зарплати, тому більше людей можуть дозволити собі купівлю житла. Це підсилює попит і тисне на ціни.
Другий фактор – доступні іпотечні кредити. Завдяки вигідним умовам більше покупців виходять на ринок навіть за умов подорожчання.
До слова, за даними Numbeo, середня вартість квадратного метра у Бухаресті становить близько 3 580 євро, тоді як у Києві вартість квадратного метра майже втричі менша – близько 1 300 євро.
Аналітики не прогнозують різкого зниження цін найближчим часом. Попит залишається високим, тому ринок і надалі утримує високий рівень вартості житла.
Як у Румунії будують будинки з глини й що таке пайанта?
У Румунії будують будинки з глини на дерев'яному каркасі, які є економнішими, але менш міцними, ніж сучасні конструкції.
Глиняні будинки можуть стояти до 100 років за умови належного догляду, але їхня ринкова вартість нижча через обмеження в навантаженнях і труднощі з проведенням сучасних комунікацій.