Які ціни на квартири у Бухаресті у 2026 році?

Якщо раніше трикімнатну квартиру можна було придбати дешевше ніж за 100 тисяч євро, то зараз такі пропозиції практично не трапляються навіть у бюджетних районах, пише Ziarul Finance.

Нині у найдоступніших локаціях ціни стартують від цієї позначки. Наприклад, у секторі 3 квартири продають від 100 тисяч євро, тоді як у дорожчих частинах міста ціна легко перевищує 200 тисяч євро. Така різниця формує відчутний розрив між районами.

Карта Бухаресту / Скриншот 24 Каналу

У середньому трикімнатна квартира коштує близько 137 923 євро. За рік ціни зросли майже на 14%, тобто покупці платять більш ніж на 16 тисяч євро більше, ніж торік.

Водночас динаміка відрізняється залежно від району. У популярних для сімей локаціях, зокрема Берчень і Друмул Таберей, ціни лише за місяць додали близько 6 тисяч євро. У частині елітних районів, навпаки, зафіксували незначне зниження.

Чому житло дорожчає і чи є дешеві варіанти?

Зростання цін підтримують кілька факторів. Передусім у Румунії підвищуються зарплати, тому більше людей можуть дозволити собі купівлю житла. Це підсилює попит і тисне на ціни.

Другий фактор – доступні іпотечні кредити. Завдяки вигідним умовам більше покупців виходять на ринок навіть за умов подорожчання.

До слова, за даними Numbeo, середня вартість квадратного метра у Бухаресті становить близько 3 580 євро, тоді як у Києві вартість квадратного метра майже втричі менша – близько 1 300 євро.

Аналітики не прогнозують різкого зниження цін найближчим часом. Попит залишається високим, тому ринок і надалі утримує високий рівень вартості житла.

