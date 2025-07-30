В Чехии цены на жилье за квартал выросли на 9,9%. Эксперты прогнозируют, что недвижимость дальше будет дорожать.

Новые цены сделают покупку собственного жилья еще более недоступной, в частности для украинцев, пишет 24 Канал, ссылаясь на местное издание Czechia Online.

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Почему цены в Чехии продолжат расти?

По данным Чешского национального банка, в 2025 году рост цен на квартиры и дома будет продолжаться, хотя, возможно, несколько замедлится. Наибольшее подорожание наблюдается на квартиры, где спрос значительно превышает предложение.

"Можно ожидать, что динамика цен на квартиры значительно превысит наши расчеты и станет основным драйвером подорожания на всем рынке жилья", – отметил эксперт Мирослав Плашил.

По его словам, внутренние прогнозы банка, которые не обнародовали, указывают на еще более стремительный рост цен. Исследование, проведено на основе данных за первый квартал 2025 года, только подтверждает эти прогнозы.

Рост цен на недвижимость в Чехии сохраняет высокую динамику. Наибольший дисбаланс между спросом и предложением наблюдается на рынке квартир, где мы зафиксировали двузначный рост цен,

– заявил в июне генеральный директор ČSOB Hypoteční banka Мартин Вашек.



Новостройки в Чехии / Фото Realingo.cz

По данным ČSOB, в первом квартале 2025 года цены на квартиры и дома, включая земельные участки, выросли на 9,9% по сравнению с прошлым годом. Аналитик банка отметил, что недвижимость в Чехии дорожает быстрее, чем повышают заработные платы. Это ухудшает показатель доступности жилья, который в Чехии уже является одним из худших в ЕС.

Эксперты отмечают, что для тех, кто не может позволить себе ипотеку, выгодным вариантом будет только аренда. А приобрести жилье со временем помогут только "разумные инвестиции и тщательное финансовое планирование".