Сколько стоят квартиры в Румынии: где цены ниже львовских

Румыния – одна из самых доступных стран Европы для покупки жилья. Средняя цена квадратного метра в стране составляет 1 266 евро.

Румынский рынок жилья предлагает разные цены в зависимости от региона. Сколько там стоит жилье и как цены отличаются от украинских, 24 Канал рассказывает со ссылкой на delo.ua.

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Какие цены на квартиры в разных городах

Самую дорогую жилую недвижимость в Румынии предлагают в таких города:

Клуж-Напока – развитый город с мощным IT-сектором и большим спросом на жилье. Здесь квадратный метр жилья стоит 2 165 евро.

Бухарест – столица Румынии, где цены растут из-за большого спроса и экономической активности. За квадрат помещения просят 1 676 евро.

Средний уровень цен на квартиры в таких городах:

Брашов, Констанца, Сибиу – города популярны среди туристов и инвесторов. Средняя стоимость квадратного метра квартиры там составляет 1 400 – 1 500 евро.

Тимишоара, Крайова, Яссы – крупные промышленные и образовательные центры. Здесь квадрат продают за 1 300 – 1 400 евро.

Самая дешевая недвижимость в таком городе:

Быстрица – один из самых дешевых регионов, однако с ограниченными перспективами работы. Квадрат квартиры стоит 1 012 евро.

Заметим, что Брашов привлекает близостью к горам, Яссы отличается богатой культурной жизнью и сетью университетов. Такие города могут быть самым выгодным вложением для дальновидных покупателей.



В Быстрице квартиры одни из самых дешевых в Румынии / Фото iStock

Обратите внимание! Согласно данным ЛУН дороже всего квадратный метр новостройки в Украине стоит во Львове – 1 360 долларов (1 260 евро) и в Киеве – 1 280 долларов (1 186 евро). В целом в Румынии средние цены на жилье выше украинских. Однако можно найти квартиры и на уровне львовских или киевских и даже дешевле.

Покупка жилья в Румынии украинцами украинцами

Согласно румынскому законодательству граждане Украины имеют равные возможности с жителями Евросоюза по приобретению недвижимости. Речь идет как о жилых помещениях, так и коммерческие площади.

Чтобы купить квартиру в Румынии нужно:

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер нерезидента (NIF) – его можно получить в местных налоговых органах;

договор купли-продажи, оформленный у нотариуса.

Следует учесть, что все договоры проходят обязательную нотариальную регистрацию, а получение идентификационного номера является первым шагом в процессе оформления сделки.