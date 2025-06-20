Вторичное жилье в Тернополе: как выглядит квартира за 18 тысяч долларов, а какой за 450 тысяч

Однокомнатную квартиру в Тернополе можно купить за 38 тысяч долларов, трехкомнатную – за 66 тысяч. Однако на рынке есть и значительно дешевле жилье, а есть и в разы дороже.

О ценах на квартиры в Тернополе, а также примеры бюджетных и элитных квартир рассказывает 24 Канал.

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Средние цены на квартиры в Тернополе

Согласно данным портала ЛУН по состоянию на июнь 2025 года однокомнатные квартиры на вторичном рынке Тернополя продают в среднем за 38 тысяч долларов (на 4% дороже, чем было полгода назад), двухкомнатные – за 57 тысяч долларов (на 8% больше, чем полгода назад), трехкомнатные – за 66 тысяч долларов (на 5% больше, чем полгода назад).

Какое жилье на рынке имеет наименьшую цену

По данным на портале DIM.RIA, на вторичном рынке самое дешевое жилье в Тернополе стоит 18 тысяч долларов. Это однокомнатная квартира, которая имеет площадь 20 квадратных метров. Расположено жилье на первом из шести этажей. Дом построили в период с 1970 по 1979 годы.

В квартире есть косметический ремонт. А также бойлер, мебель, счетчики, интернет. Внешне дом украшен декоративной штукатуркой.

Как выглядит квартира за 18 тысяч долларов в Тернополе / Фото DIM.RIA

Какая квартира самая дорогая

Есть в Тернополе и квартиры, стоимость которых в разы превышает среднюю на рынке. Самым дорогим на портале является помещение за 450 тысяч долларов – двухуровневый пентхаус в центре города. Квартира имеет 3 комнаты. Общая площадь жилья составляет 240 квадратов, из которых 160 – квартира, 80 – терраса.

Жилье имеет 2 спальни, 2 гардеробных, кухню-гостиную, 2 ванных комнаты и террасу.

В объявлении говорится о том, что дизайн выполнен в современном стиле из высококачественных материалов. Панорамные окна по всей квартире обеспечивают большое пространство и красивый вид на город. В ванной комнате использован натуральный камень. В квартире есть теплый пол, установлена приточно-вытяжная вентиляция.

На террасе есть накрытие с подсветкой, которое автоматически открывается. Также там установлено джакузи, которое функционирует зимой, зона отдыха со столом, аудиосистема, винный холодильник.

Как выглядит квартира за 450 тысяч долларов в Тернополе / Фото DIM.RIA