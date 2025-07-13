Покупка квартиры во Львове: сравнение районов и цен

Самое доступное жилье на первичном рынке в июле этого года предлагают в самом центре Львова. В то же время на вторичном рынке самые дешевые квартиры в Железнодорожном районе города.

Сколько стоит жилье в разных районах Львова и в каких из них самое дешевое и самое дорогое по цене, информирует 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

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Какой район Львова самый дешевый для покупки квартиры?

Первичный рынок

Экономкласс во Львове будет стоить в июле 40 тысяч гривен за метр квадратный, а вот комфорт-класс обойдется в 50 тысяч гривен за метр квадратный.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Самое интересное то, что если на вторичке Галицкий район является одним из самых дорогих для покупки жилья, то на первичном рынке метр квадратный в этом районе самый дешевый из всех – всего 1 030 долларов. Самая высокая цена зато в Лычаковском районе – 1 650 долларов за метр квадратный.

Заметьте! Сейчас средняя цена за квартиру в новостройке во Львове будет стоить 58,2 гривны за метр квадратный, то есть 1 390 долларов.



Цены на квартиры по районам Львова / Инфографика ЛУН

Вторичный рынок

В среднем 1-комнатная квартира обойдется по состоянию на июль 65 тысяч долларов, одновременно 2-комнатные квартиры 92 тысячи евро.

В разрезе районов стоимость 1-комнатной квартиры дороже всего обойдется в Лычаковском районе с ценой в 69,5 тысячи долларов, зато дешевле всего будет в Железнодорожном, где цена составит 57,3 тысячи долларов.

дороже всего обойдется в Лычаковском районе с ценой в 69,5 тысячи долларов, зато дешевле всего будет в Железнодорожном, где цена составит 57,3 тысячи долларов. Зато если взять 2-комнатные квартиры, то самыми дорогими они будут в Галицком районе с ценой в 100 тысяч долларов, а дешевле – снова в Железнодорожном с ценой в 82,4 тысячи долларов.



Средние цены на жилье на вторичке во Львове / Скриншот из статистики ЛУН