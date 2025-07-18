Где будут новые дома, а где рынок застыл: война изменила рынок жилья по областям Украины

С начала полномасштабного вторжения рынок недвижимости в Украине поделился. Например, в прифронтовых областях часто фиксируется падение цен на вторичном рынке, а вот в западных областях или столице ситуация кардинально противоположная.

Как отличается рынок недвижимости в прифронтовых областях от западных областей, передает 24 Канал со ссылкой на Finway.

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Какое главное отличие на первичке и вторичке в областях Украины?

По словам эксперта рынка недвижимости и бывшего президента Ассоциации риэлторов Украины Юрий Пита, первичный рынок в таких городах, как Харьков, Сумы, Запорожье и Херсон, практически отсутствует, ведь новых зданий почти не строится из-за ситуации на фронте.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Несмотря на это вторичный рынок до сих пор функционирует и на нем присутствует предложение. Однако по сравнению с довоенным уровнем цена на вторичное жилье в регионах упала на 30% – 50%.

Заметьте! В таких городах западной части страны, как Львов, Ивано-Франковск или Ужгород, строительство жилья продолжается активно. Кроме того, есть рост цены на недвижимость, хотя сейчас пока не прогнозируется значительного скачка стоимости.

Как изменилась аренда?

По аренде, то в прифронтовых городах она стала доступной, ведь чаще всего арендуют жилье именно те люди, которые приехали в командировку.

Растет спрос на аренду и в западных областях также, в частности из-за роста количества внутренне перемещенных лиц из Сумской и Запорожской областей.