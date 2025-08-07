Киев больше не самый дорогой: какой город опередил столицу по ценам на покупку жилья
- Львов стал самым дорогим городом Украины по стоимости жилья на первичном рынке, со средней ценой 57 600 гривен за квадратный метр.
- В Киеве цена на жилье составляет 54 000 гривен за квадратный метр, а в Одессе зафиксирован наибольший рост цен - на 14% за последние полгода.
- Западные регионы Украины демонстрируют рост цен на жилье из-за более стабильной ситуации с безопасностью, тогда как города ближе к зоне боевых действий показывают снижение цен.
Несмотря на статус столицы, Киев оказался на втором месте среди украинских городов по стоимости жилья на первичном рынке. "Квадрат" там стоит дешевле, чем во Львове, а рынок в целом демонстрирует стабильность с умеренными изменениями.
Как говорят аналитики сервиса ЛУН, такой рост в пределах нормы, передает 24 Канал.
Какова ситуация на рынке недвижимости в Украине?
Киев: цены стабильные, но не рекордные
В августе средняя цена на первичном рынке жилья в Киеве достигла 54 000 гривен за квадратный метр. За последние пол года рост составил 1%. Как говорят аналитики, колебания цен в пределах 1 – 2% являются типичными для украинского рынка и свидетельствуют об относительной стабильности столицы. Однако, несмотря на статус главного мегаполиса страны, Киев занимает лишь второе место по уровню стоимости "квадрата".
Львов – самый дорогой город для покупателей
Лидером по стоимости новостроек остается Львов, где средняя цена достигла 57 600 гривен за квадратный метр, а за полгода рост составляет 3%. Росту цен в городе способствуют:
- активный спрос,
- меньшее влияние рисков безопасности,
- ограниченное предложение.
Интересно! Наибольший скачок цен зафиксирован в Одессе, где за последние шесть месяцев стоимость выросла на 14% – до 46 200 гривен за квадратный метр. Причиной такого роста аналитики называют постепенное возвращение интереса инвесторов и застройщиков к региону.
Какова ситуация на рынке недвижимости в Украине / Фото Unsplash
Какой средний рост цен в западных регионах?
Кроме Львова, ценовой рост также зафиксирован в:
- Ровно: +10% (42 000 гривен за квадратный метр);
- Тернополе: +9% (32 000 гривен за квадратный метр);
- Хмельницком: +7% (29 900 гривен за квадратный метр).
Тенденция к росту цен в западных регионах связана с относительно стабильной ситуацией с безопасностью и перемещением части населения из прифронтовых областей.
Зато противоположную динамику демонстрируют города, расположенные ближе к зоне боевых действий:
- Кропивницкий: -13% (39 900 гривен за квадратный метр);
- Запорожье: -7% (25 000 гривен за квадратный метр);
- Днепр: -7% (45 800 гривен за квадратный метр).
Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла.
Сейчас украинский рынок новостроек демонстрирует умеренную стабильность, с локальными всплесками активности. Интерес инвесторов концентрируется в регионах с лучшей безопасной ситуацией, тогда как восток и юг страны испытывают давление войны даже в ценовой динамике.