Как говорят аналитики сервиса ЛУН, такой рост в пределах нормы, передает 24 Канал.

Какова ситуация на рынке недвижимости в Украине?

Киев: цены стабильные, но не рекордные

В августе средняя цена на первичном рынке жилья в Киеве достигла 54 000 гривен за квадратный метр. За последние пол года рост составил 1%. Как говорят аналитики, колебания цен в пределах 1 – 2% являются типичными для украинского рынка и свидетельствуют об относительной стабильности столицы. Однако, несмотря на статус главного мегаполиса страны, Киев занимает лишь второе место по уровню стоимости "квадрата".

Львов – самый дорогой город для покупателей

Лидером по стоимости новостроек остается Львов, где средняя цена достигла 57 600 гривен за квадратный метр, а за полгода рост составляет 3%. Росту цен в городе способствуют:

активный спрос,

меньшее влияние рисков безопасности,

ограниченное предложение.

Интересно! Наибольший скачок цен зафиксирован в Одессе, где за последние шесть месяцев стоимость выросла на 14% – до 46 200 гривен за квадратный метр. Причиной такого роста аналитики называют постепенное возвращение интереса инвесторов и застройщиков к региону.



Какова ситуация на рынке недвижимости в Украине / Фото Unsplash

Какой средний рост цен в западных регионах?

Кроме Львова, ценовой рост также зафиксирован в:

Ровно: +10% (42 000 гривен за квадратный метр);

Тернополе: +9% (32 000 гривен за квадратный метр);

Хмельницком: +7% (29 900 гривен за квадратный метр).

Тенденция к росту цен в западных регионах связана с относительно стабильной ситуацией с безопасностью и перемещением части населения из прифронтовых областей.

Зато противоположную динамику демонстрируют города, расположенные ближе к зоне боевых действий:

Кропивницкий: -13% (39 900 гривен за квадратный метр);

Запорожье: -7% (25 000 гривен за квадратный метр);

Днепр: -7% (45 800 гривен за квадратный метр).



Сейчас украинский рынок новостроек демонстрирует умеренную стабильность, с локальными всплесками активности. Интерес инвесторов концентрируется в регионах с лучшей безопасной ситуацией, тогда как восток и юг страны испытывают давление войны даже в ценовой динамике.