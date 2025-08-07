Як кажуть аналітики сервісу ЛУН, таке зростання є у межах норми, передає 24 Канал.

Яка ситуація на ринку нерухомості в Україні?

Київ: ціни стабільні, але не рекордні

У серпні середня ціна на первинному ринку житла в Києві досягла 54 000 гривень за квадратний метр. За останні пів року зростання склало 1%. Як кажуть аналітики, коливання цін у межах 1 – 2% є типовими для українського ринку та свідчать про відносну стабільність столиці. Проте, попри статус головного мегаполіса країни, Київ посідає лише друге місце за рівнем вартості "квадрату".

Львів – найдорожче місто для покупців

Лідером за вартістю новобудов залишається Львів, де середня ціна сягнула 57 600 гривень за квадратний метр, а за пів року зростання становить 3%. Росту цін у місті сприяють:

активний попит,

менший вплив безпекових ризиків,

обмежена пропозиція.

Цікаво! Найбільший стрибок цін зафіксовано в Одесі, де за останні шість місяців вартість зросла на 14% – до 46 200 гривень за квадратний метр. Причиною такого зростання аналітики називають поступове повернення інтересу інвесторів та забудовників до регіону.



Яка ситуація на ринку нерухомості в Україні / Фото Unsplash

Який середній ріст цін у західних регіонах?

Крім Львова, цінове зростання також зафіксовано у:

Рівному: +10% (42 000 гривень за квадратний метр);

Тернополі: +9% (32 000 гривень за квадратний метр);

Хмельницькому: +7% (29 900 гривень за квадратний метр).

Тенденція до зростання цін у західних регіонах пов'язана з відносно стабільною безпековою ситуацією та переміщенням частини населення з прифронтових областей.

Натомість протилежну динаміку демонструють міста, розташовані ближче до зони бойових дій:

Кропивницький: -13% (39 900 гривень за квадратний метр);

Запоріжжя: -7% (25 000 гривень за квадратний метр);

Дніпро: -7% (45 800 гривень за квадратний метр).



Наразі український ринок новобудов демонструє помірну стабільність, з локальними сплесками активності. Інтерес інвесторів концентрується в регіонах із кращою безпековою ситуацією, тоді як схід і південь країни відчувають тиск війни навіть у ціновій динаміці.