Однако в некоторых западных городах цены на аренду домов даже упали. Об этом свидетельствуют аналитические данные OLX Недвижимости, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Киев или Львов: где арендовать квартиру сейчас дороже

Какие цены на аренду домов в западных городах?

Самая высокая средняя стоимость сейчас в Ужгороде – 41,6 тысячи гривен в месяц. На втором месте оказались Черновцы с ценой 33 тысячи гривен. А Львов занял уже третью позицию – там арендовать дом стоит 29,6 тысячи гривен.

Далее в списке "от самого дорогого до самого дешевого" будет Ивано-Франковск, где за жилье придется платить 20,7 тысячи гривен. В Тернополе и Ровно цены похожи – 18,7 и 18 тысяч гривен.

Самые бюджетные дома в аренду предлагают в Луцке и Хмельницком. Правда, разница между средней стоимостью там существенная. Если в Луцке снимать жилье стоит 13,5 тысячи гривен, то в Хмельницком – только 6 тысяч гривен.



Сколько стоит снять дом / Инфографика OLX

На рынке аренды домов заметны изменения и в сторону подорожания, и в сторону удешевления. Больше всего жилье выросло в цене в Луцке и Черновцах – на 13%. А подешевело существеннее всего в Хмельницком – аж на 50%.

Также арендовать дом стало дешевле в Ивано-Франковске (-25%), Ровно (-12%) и во Львове (-11%).