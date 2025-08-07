Київ більше не найдорожчий: яке місто випередило столицю за цінами на купівлю житла
- Львів став найдорожчим містом України за вартістю житла на первинному ринку, з середньою ціною 57 600 гривень за квадратний метр.
- У Києві ціна на житло становить 54 000 гривень за квадратний метр, а в Одесі зафіксовано найбільший ріст цін — на 14% за останні пів року.
- Західні регіони України демонструють зростання цін на житло через стабільнішу безпекову ситуацію, тоді як міста ближче до зони бойових дій показують зниження цін.
Попри статус столиці, Київ опинився на другому місці серед українських міст за вартістю житла на первинному ринку. "Квадрат" там коштує дешевше, ніж у Львові, а ринок загалом демонструє стабільність із помірними змінами.
Як кажуть аналітики сервісу ЛУН, таке зростання є у межах норми, передає 24 Канал.
Яка ситуація на ринку нерухомості в Україні?
Київ: ціни стабільні, але не рекордні
У серпні середня ціна на первинному ринку житла в Києві досягла 54 000 гривень за квадратний метр. За останні пів року зростання склало 1%. Як кажуть аналітики, коливання цін у межах 1 – 2% є типовими для українського ринку та свідчать про відносну стабільність столиці. Проте, попри статус головного мегаполіса країни, Київ посідає лише друге місце за рівнем вартості "квадрату".
Львів – найдорожче місто для покупців
Лідером за вартістю новобудов залишається Львів, де середня ціна сягнула 57 600 гривень за квадратний метр, а за пів року зростання становить 3%. Росту цін у місті сприяють:
- активний попит,
- менший вплив безпекових ризиків,
- обмежена пропозиція.
Цікаво! Найбільший стрибок цін зафіксовано в Одесі, де за останні шість місяців вартість зросла на 14% – до 46 200 гривень за квадратний метр. Причиною такого зростання аналітики називають поступове повернення інтересу інвесторів та забудовників до регіону.
Яка ситуація на ринку нерухомості в Україні / Фото Unsplash
Який середній ріст цін у західних регіонах?
Крім Львова, цінове зростання також зафіксовано у:
- Рівному: +10% (42 000 гривень за квадратний метр);
- Тернополі: +9% (32 000 гривень за квадратний метр);
- Хмельницькому: +7% (29 900 гривень за квадратний метр).
Тенденція до зростання цін у західних регіонах пов'язана з відносно стабільною безпековою ситуацією та переміщенням частини населення з прифронтових областей.
Натомість протилежну динаміку демонструють міста, розташовані ближче до зони бойових дій:
- Кропивницький: -13% (39 900 гривень за квадратний метр);
- Запоріжжя: -7% (25 000 гривень за квадратний метр);
- Дніпро: -7% (45 800 гривень за квадратний метр).
Наразі український ринок новобудов демонструє помірну стабільність, з локальними сплесками активності. Інтерес інвесторів концентрується в регіонах із кращою безпековою ситуацією, тоді як схід і південь країни відчувають тиск війни навіть у ціновій динаміці.