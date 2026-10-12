Из-за дефицита стали строительство жилья может подорожать на 15 %: за какой условии

Подорожание стали может привести к увеличению затрат на строительство новых жилых комплексов в Украине. Даже относительно небольшое изменение цен на металл способно повлиять на общую себестоимость строительства.

Как дефицит стали может повлиять на стоимость новостроек

В Украине сокращается производство стали, поэтому растет риск подорожания металла для строительства жилья. По данным "Укрметаллургпрома", в январе – августе 2026 года объемы производства сократились на 12,5% – с 4,91 до 4,3 миллиона тонн, пишет finance.ua.

В то же время производство металлопроката сократилось на 15,6%. Одной из главных причин стали российские обстрелы, повредившие металлургические предприятия.

Нехватку украинского металла частично компенсируют импортом. По данным Украинского центра стального строительства, в первом полугодии 2026 года доля импортного металлопроката на внутреннем рынке достигла 43,8% против 37% годом ранее.

Однако поставки из-за рубежа могут подорожать из-за проблем с логистикой и российских атак на транспортную инфраструктуру. По данным GMK Center, по состоянию на 11 сентября отдельные виды металлопроката уже подорожали на 6,5% по сравнению с началом августа.

Важно! В среднем на сталь приходится около 15% себестоимости строительства, хотя ее доля зависит от особенностей жилищного проекта. Если металл подорожает на 30%, общие затраты на строительство могут вырасти примерно на 4,5%. Если же его цена увеличится вдвое, себестоимость может повыситься на 15%.

Эти расчеты показывают, как изменение стоимости металла влияет на расходы застройщиков, если цены на другие составляющие строительства остаются неизменными. Однако увеличение себестоимости не означает, что квартиры автоматически подорожают на такой же процент. Их конечная цена зависит также от других расходов застройщика и ситуации на рынке недвижимости.

Почему дорожает строительство жилья в Украине

Расходы на строительство растут не только из-за металла. Около 60% бюджета строительного проекта приходится на материалы и оборудование, а остальные 40% – на выполнение работ. В 2026 году подорожают бетон, цемент, щебень, утеплители, кабели и инженерное оборудование. По данным Госстата, в первом полугодии строительные материалы стоили на 15,8% дороже, чем за аналогичный период 2025 года.

К слову, во втором квартале 2026 года жилье на первичном рынке Украины стоило на 20,5% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. В целом цены на жилье выросли на 19,6%, а на вторичном рынке – на 19,3%.

Еще быстрее росла стоимость строительных работ – на 23,1% за тот же период. Застройщики также тратят больше на оплату труда, доставку материалов и земельные участки. На их расходы влияет и инфляция. Поэтому даже при неизменных ценах на сталь общая себестоимость строительства может увеличиваться из-за подорожания других составляющих.

Напомним, в октябре 2026 года медианная стартовая цена квадратного метра в новостройках Киева составляла 1 440 долларов. Самое дорогое жилье предлагалось в Печерском районе, где квадратный метр стоил 2 890 долларов, а самое дешевое – в Деснянском, где цена составляла 850 долларов.