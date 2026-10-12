Як дефіцит сталі може вплинути на вартість новобудов

В Україні скорочується виробництво сталі, через що зростає ризик подорожчання металу для будівництва житла. За даними "Укрметалургпрому", у січні – серпні 2026 року обсяги виробництва зменшилися на 12,5% – із 4,91 до 4,3 мільйона тонн, пише finance.ua.

Водночас виробництво металопрокату скоротилося на 15,6%. Однією з головних причин стали російські обстріли, які пошкодили металургійні підприємства.

Нестачу українського металу частково компенсують імпортом. За даними Українського центру сталевого будівництва, у першому півріччі 2026 року частка імпортного металопрокату на внутрішньому ринку досягла 43,8% проти 37% роком раніше.

Однак доставка з-за кордону може дорожчати через проблеми з логістикою та російські атаки на транспортну інфраструктуру. За даними GMK Center, станом на 11 вересня окремі види металопрокату вже подорожчали на 6,5% порівняно з початком серпня.

Важливо! У середньому на сталь припадає близько 15% собівартості будівництва, хоча її частка залежить від особливостей житлового проєкту. Якщо метал подорожчає на 30%, загальні витрати на будівництво можуть зрости приблизно на 4,5%. Якщо ж його ціна збільшиться вдвічі, собівартість може підвищитися на 15%.

Ці розрахунки показують, як зміна вартості металу впливає на витрати забудовників, якщо ціни на інші складові будівництва залишаються незмінними. Проте збільшення собівартості не означає, що квартири автоматично подорожчають на такий самий відсоток. Їхня кінцева ціна залежить також від інших витрат забудовника та ситуації на ринку нерухомості.

Чому дорожчає будівництво житла в Україні

Витрати на будівництво зростають не лише через метал. Близько 60% бюджету будівельного проєкту припадає на матеріали та обладнання, а решта 40% – на виконання робіт. У 2026 році дорожчають бетон, цемент, щебінь, утеплювачі, кабелі та інженерне обладнання. За даними Держстату, у першому півріччі будівельні матеріали коштували на 15,8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

До слова, у другому кварталі 2026 року житло на первинному ринку України коштувало на 20,5% більше, ніж за аналогічний період торік. Загалом ціни на житло зросли на 19,6%, а на вторинному ринку – на 19,3%.

Ще швидше зростала вартість будівельних робіт – на 23,1% за той самий період. Забудовники також витрачають більше на оплату праці, доставку матеріалів та земельні ділянки. На їхні витрати впливає й інфляція. Тому навіть за незмінних цін на сталь загальна собівартість будівництва може збільшуватися через подорожчання інших складових.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року медіанна стартова ціна квадратного метра в новобудовах Києва становила 1 440 доларів. Найдорожче житло пропонували в Печерському районі, де квадратний метр коштував 2 890 доларів, а найдешевше – у Деснянському, де ціна становила 850 доларів.