За четыре года квартиры в Украине подорожали почти наполовину, а стоимость их аренды выросла более чем вдвое. Война изменила не только цены на недвижимость, но и требования украинцев к жилью, а также сроки его строительства.

Как изменились цены на покупку и аренду жилья с 2022 года

По данным исследования OLX Недвижимость для 24 Канала, медианная стоимость квартир в Украине за четыре года выросла на 47% – до 53 тысяч евро, а в Киеве достигла 100 тысяч евро.

Частные дома подорожали на 39% – до 75 тысяч евро, в столице – на 27%, до 232 тысяч евро. После относительно стабильных 2024–2025 годов предложение жилья на продажу и активность покупателей в 2026 году несколько снизились.

Аренда квартир подорожала еще более существенно: медианная стоимость в Украине выросла на 111% – со 181 до 382 евро, а в Киеве в октябре 2026 года составляла 451 евро. Аренда домов в Украине подорожала на 57% – со 181 до 284 евро, в столице – на 58%, с 1 657 до 2 615 евро. Количество предложений по долгосрочной аренде постепенно сокращается с середины 2022 года.

Как война повлияла на объемы и сроки строительства

В 2021 году объем строительства жилья составил 12,5 миллиона квадратных метров, а после начала полномасштабного вторжения сократился до 7,1 миллиона. В 2025 году показатель восстановился до 9,6 миллиона квадратных метров, однако в 2026 году снизился до 9,4 миллиона – примерно на четверть меньше довоенного уровня.

Продолжительность строительства увеличилась в 1,5–2 раза. Требования по обустройству укрытий, усложнение логистики, инфляция и нехватка рабочей силы увеличивают расходы застройщиков и сроки реализации проектов.

Какое жилье выбирают украинцы в 2026 году

Для 77% опрошенных покупателей приоритетом является жилье, в которое можно быстро заселиться. Это отчасти объясняет больший интерес к вторичному рынку, который рассматривают 36% респондентов, тогда как только в новостройках ищут жилье 17%.

При выборе жилья украинцы все больше обращают внимание на безопасность и автономность. На наличие укрытия обращают внимание 67% опрошенных, а на автономное отопление – 64%.

Внутренняя миграция также изменила географию спроса на жилье. Рост интереса к недвижимости в относительно более безопасных западных регионах отразился и на ценах. В частности, Львов и Ужгород уже опережают Киев по стоимости покупки и аренды однокомнатных квартир.

Напомним, за последний год в большинстве районов Киева аренда квартир подешевела, тогда как цены на покупку жилья выросли. Больше всего аренда подешевела в Печерском районе – на 19%, при этом стоимость покупки квартир здесь повысилась на 6%. Самое доступное жилье для покупки и аренды предлагают в Деснянском районе.