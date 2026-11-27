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Як змінилися ціни на купівлю та оренду житла з 2022 року

За даними дослідження OLX Нерухомість для 24 Каналу, медіанна вартість квартир в Україні за чотири роки зросла на 47% – до 53 тисяч євро, а в Києві досягла 100 тисяч євро.

Приватні будинки подорожчали на 39% – до 75 тисяч євро, у столиці – на 27%, до 232 тисяч євро. Після відносно стабільних 2024–2025 років пропозиція житла на продаж та активність покупців у 2026 році дещо знизилися.

Оренда квартир подорожчала ще суттєвіше: медіанна вартість в Україні зросла на 111% – зі 181 до 382 євро, а в Києві у жовтні 2026 року становила 451 євро. Оренда будинків в Україні подорожчала на 57% – зі 181 до 284 євро, у столиці – на 58%, з 1 657 до 2 615 євро. Кількість пропозицій довгострокової оренди поступово скорочується із середини 2022 року.

Як війна вплинула на обсяги та терміни будівництва

У 2021 році обсяг будівництва житла становив 12,5 мільйона квадратних метрів, а після початку повномасштабного вторгнення скоротився до 7,1 мільйона. У 2025 році показник відновився до 9,6 мільйона квадратних метрів, проте у 2026 році знизився до 9,4 мільйона – приблизно на чверть менше за довоєнний рівень.

Тривалість будівництва збільшилася у 1,5–2 рази. Вимоги щодо облаштування укриттів, ускладнення логістики, інфляція та нестача працівників збільшують витрати забудовників і терміни реалізації проєктів.

Яке житло обирають українці у 2026 році

Для 77% опитаних покупців пріоритетом є житло, у яке можна швидко заселитися. Це частково пояснює більший інтерес до вторинного ринку, який розглядають 36% респондентів, тоді як лише у новобудовах шукають помешкання 17%.

Під час вибору житла українці дедалі більше зважають на безпеку та автономність. На наявність укриття зважають 67% опитаних, а на автономне опалення – 64%.

Внутрішня міграція також змінила географію попиту на житло. Зростання інтересу до нерухомості у відносно безпечніших західних регіонах позначилося й на цінах. Зокрема, Львів та Ужгород вже випереджають Київ за вартістю купівлі та оренди однокімнатних квартир.

Нагадаємо, за останній рік у більшості районів Києва оренда квартир подешевшала, тоді як ціни на купівлю житла зросли. Найбільше оренда подешевшала у Печерському районі – на 19%, водночас вартість купівлі квартир тут підвищилася на 6%. Найдоступніше житло для купівлі та оренди пропонують у Деснянському районі.