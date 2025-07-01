С каждым месяцем все быстрее: цены на вторичное жилье в Китае продолжают падать
- Цены на вторичное жилье в Китае упали на 0,75% в июне.
- Попытки оживить рынок включали снижение процентных ставок и стимулы для покупателей, но эффективность ограничена слабой уверенностью потребителей и избытком предложения.
В июне цены на перепродаваемое жильё в Китае упали ещё быстрее по сравнению с маем. Это подчеркивает продолжающуюся слабость рынка недвижимости, который находится в кризисе.
Цены на вторичное жилье в Китае падают
И это даже несмотря на ряд мер поддержки, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Цены на вторичное жилье упали на 0,75% в июне по сравнению со снижением на 0,71% в мае. В частности они сократились на 7,26% в годовом измерении.
Цены на новое жилье выросли медленнее в июне. Рост составил 0,19% против 0,30% в предыдущем месяце, о чем свидетельствует опрос в China Index Academy – одной из крупнейших исследовательских компаний в сфере недвижимости Китая.
Рынок недвижимости до сих пор находится в процессе коррекции... для стабилизации и восстановления рынка нужны дополнительные усилия в сфере политики,
– отметили в компании.
Сектор недвижимости находится под сильным давлением с 2021 года. Тогда власти начали бороться с чрезмерной задолженностью застройщиков.
Как отмечают в Reuters, регуляторные меры привели к кризисам ликвидности в крупных компаниях, что в свою очередь повлекло:
- незавершенные строительства;
- падение продаж жилья;
- рост дефолтов по долгам.
Попытки оживить сектор включали снижение процентных ставок и введение стимулов для покупателей жилья, но слабая уверенность потребителей и избыток предложения в отдельных городах ограничивают эффективность этих мер.
Спрос на новое жилье, вероятно, составит менее 5 миллионов единиц в год. Это значительно ниже пика 2017 года в 20 миллионов единиц, о чем отметили в Goldman Sachs в исследовательской записке в июне.
Заметьте! Китайское руководство на заседании правительства в прошлом месяце пообещало оптимизировать политику для стимулирования спроса, улучшения предложения и более эффективной стабилизации рынка недвижимости.