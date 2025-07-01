С каждым месяцем все быстрее: цены на вторичное жилье в Китае продолжают падать

В июне цены на перепродаваемое жильё в Китае упали ещё быстрее по сравнению с маем. Это подчеркивает продолжающуюся слабость рынка недвижимости, который находится в кризисе.

Цены на вторичное жилье в Китае падают

И это даже несмотря на ряд мер поддержки, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на вторичное жилье упали на 0,75% в июне по сравнению со снижением на 0,71% в мае. В частности они сократились на 7,26% в годовом измерении.

Цены на новое жилье выросли медленнее в июне. Рост составил 0,19% против 0,30% в предыдущем месяце, о чем свидетельствует опрос в China Index Academy – одной из крупнейших исследовательских компаний в сфере недвижимости Китая.

Рынок недвижимости до сих пор находится в процессе коррекции... для стабилизации и восстановления рынка нужны дополнительные усилия в сфере политики,

– отметили в компании.

Сектор недвижимости находится под сильным давлением с 2021 года. Тогда власти начали бороться с чрезмерной задолженностью застройщиков.

Как отмечают в Reuters, регуляторные меры привели к кризисам ликвидности в крупных компаниях, что в свою очередь повлекло:

незавершенные строительства;

падение продаж жилья;

рост дефолтов по долгам.

Попытки оживить сектор включали снижение процентных ставок и введение стимулов для покупателей жилья, но слабая уверенность потребителей и избыток предложения в отдельных городах ограничивают эффективность этих мер.

Спрос на новое жилье, вероятно, составит менее 5 миллионов единиц в год. Это значительно ниже пика 2017 года в 20 миллионов единиц, о чем отметили в Goldman Sachs в исследовательской записке в июне.

Заметьте! Китайское руководство на заседании правительства в прошлом месяце пообещало оптимизировать политику для стимулирования спроса, улучшения предложения и более эффективной стабилизации рынка недвижимости.