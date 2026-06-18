Спрос опережает предложения: почему жилье в Испании может подорожать на 12%

На испанском рынке жилья вновь наблюдается дефицит предложения, а спрос продолжает расти. К концу 2026 года цены на недвижимость в стране могут вырасти на 12%.

Жилье в Испании может снова подорожать

Такой прогноз дают аналитики BBVA Research, пишет Idealista.

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Ранее аналитики ожидали, что цены на жилье в Испании вырастут на 10,2%, однако ситуация на рынке оказалась более динамичной.

Причиной стремительного роста цен является разрыв между спросом и предложением. В Испании ежегодно появляется около 200 тысяч новых покупателей или арендаторов, которым требуется отдельное жилье. Спрос также усиливается за счет роста доходов населения и миграционных процессов.

Наибольшая нагрузка приходится на крупные города и популярные прибрежные регионы. Именно там жилье ищут наиболее активно, но возможности для нового строительства остаются ограниченными. Из-за этого в 2027 году дефицит жилья в Испании может достичь 800 тысяч единиц.

В то же время после резкого роста в 2026 году темпы подорожания могут замедлиться. В 2027 году аналитики ожидают повышения цен на 5,7%.

Строительная отрасль также должна активизироваться – девелоперов поддерживают высокий спрос и государственные программы. Инвестиции в жилищное строительство могут вырасти на 5,7% в 2026 году и еще на 6,7% в 2027 году.

Спрос поддерживает и общая ситуация в экономике. ВВП Испании, по прогнозу, вырастет на 2,4% в 2026 году и на 2,1% в 2027 году. За этот период в стране может появиться почти 1 миллион новых рабочих мест.

Среди рисков остаются подорожавшие энергоносители и сырье из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Отдельно на покупателей давит ипотека: индекс Euribor вырос с 2,2% зимой до 2,8% в мае.

Почему Испания стала самой привлекательной для инвестиций

Второй год подряд Испания остается единственной страной Европы, где сразу два города входят в пятерку самых привлекательных для иностранных инвесторов. В 2025 году объем инвестиций в недвижимость Испании превысил 18,4 миллиарда евро. Это на 31% больше, чем годом ранее – самый высокий показатель с 2018 года. В этом году рост продолжится. По прогнозу экспертов CBRE, инвестиции могут достичь 19 – 21 миллиарда евро, что на 5 – 10% больше в годовом исчислении.