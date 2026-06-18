Житло в Іспанії може знову подорожчати
Такий прогноз дають аналітики BBVA Research, пише Idealista.
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Раніше аналітики очікували, що ціни на житло в Іспанії зростуть на 10,2%, однак ситуація на ринку виявилася динамічнішою.
Причиною стрімкого росту цін є розрив між попитом і пропозицією. В Іспанії щороку з'являється близько 200 тисяч нових покупців або орендарів, яким потрібне окреме житло. Потребу також посилюють зростання доходів населення та міграційні процеси.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Найбільше навантаження припадає на великі міста та популярні прибережні регіони. Саме там житло шукають найактивніше, але можливості для нового будівництва залишаються обмеженими. Через це у 2027 році дефіцит житла в Іспанії може сягнути 800 тисяч одиниць.
Водночас після різкого зростання у 2026 році темпи подорожчання можуть сповільнитися. У 2027 році аналітики очікують підвищення цін на 5,7%.
Будівельна галузь теж має наростити активність – девелоперів підтримують високий попит і державні програми. Інвестиції у житлове будівництво можуть зрости на 5,7% у 2026 році та ще на 6,7% у 2027 році.
Попит підтримує і загальна ситуація в економіці. ВВП Іспанії, за прогнозом, зросте на 2,4% у 2026 році та на 2,1% у 2027 році. За цей період країна може отримати майже 1 мільйон нових робочих місць.
Серед ризиків залишаються дорожчі енергоносії та сировина через загострення конфлікту на Близькому Сході. Окремо на покупців тисне іпотека: індекс Euribor зріс із 2,2% взимку до 2,8% у травні.
Чому Іспанія стала найпривабливішою для інвестицій
Другий рік поспіль Іспанія залишається єдиною країною Європи, де одразу два міста входять до п'ятірки найпривабливіших для іноземних інвесторів. У 2025 році обсяг інвестицій у нерухомість Іспанії перевищив 18,4 мільярда євро. Це на 31% більше, ніж роком раніше – найвищий показник з 2018 року. Цьогоріч зростання продовжиться. За прогнозом експертів CBRE, інвестиції можуть сягнути 19 – 21 мільярда євро, що на 5 – 10% більше у річному вимірі.