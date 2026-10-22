Аренда подорожала почти наполовину: сколько теперь стоит жилье в Ивано-Франковске

Аренда квартир в Ивано-Франковске за год подорожала почти наполовину. Выросли и цены на вторичном рынке – теперь за однокомнатную квартиру придется заплатить около 49 тысяч долларов.

Какова стоимость аренды в Ивано-Франковске осенью 2026 года

По данным ЛУН, в октябре за однокомнатную квартиру в Ивано-Франковске придется платить в среднем 22 600 гривен в месяц. Двухкомнатная квартира сейчас стоит 27 100 гривен в месяц.

В Ивано-Франковске за последний год стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир выросла на 45%. Аренда квартир в западных регионах Украины заметно подорожала из-за внутренней миграции населения и относительной безопасности региона.

Сколько стоит жилье на вторичном рынке Ивано-Франковска

Цены на квартиры в Ивано-Франковске продолжают расти. Только за последние полгода однокомнатное жилье подорожало на 17% в долларах. Такую динамику связывают с высоким спросом на недвижимость в относительно безопасном регионе.

В октябре 2026 года средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Ивано-Франковска составляет 49 тысяч долларов, а двухкомнатной – 68,5 тысячи долларов. Трехкомнатная квартира стоит 86,2 тысячи долларов, тогда как квартиры с четырьмя и более комнатами продаются в среднем за 112 тысяч долларов.

Частные дома в Ивано-Франковске значительно дороже квартир. Средняя стоимость такого жилья составляет 140 тысяч долларов, а квадратный метр стоит в среднем 934 доллара.

Какова стоимость квадратного метра на первичном рынке

На первичном рынке Ивано-Франковска средняя стартовая цена квадратного метра от застройщиков составляет 1 060 долларов. Стоимость зависит от класса жилого комплекса.

В октябре 2026 года цены такие:

Комфорт – 1 000 долларов за квадратный метр.

Бизнес – 1 100 долларов за квадратный метр.

Премиум-класс – 1 450 долларов за квадратный метр.

Квартир экономкласса в новостройках Ивано-Франковска пока нет в продаже.

Напомним, из-за усиления российских обстрелов жители Запорожья переезжают в более безопасные регионы Украины. Переезд семьи с перевозкой вещей и арендой жилья может обойтись как минимум в 80 тысяч гривен.