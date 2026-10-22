Переезд из Запорожья: сколько стоит эвакуация и аренда жилья в тылу

Сколько стоит перевезти вещи из Запорожья

Из-за ежедневных авиаударов и ракетных обстрелов жители Запорожья ищут жилье в более безопасных регионах Украины, пишет "Суспильне".

Перевозка вещей на грузовике на расстояние около 650 километров стоит 20–21 тысячу гривен. Услуги каждого грузчика стоят еще 400 гривен в час. Дешевле отправить имущество почтой с доставкой от двери до двери – перевозка 20 коробок обойдется примерно в 7 тысяч гривен.

Сколько стоит аренда квартиры в тыловых областях

Основное финансовое давление на переселенцев оказывает долгосрочная аренда жилья. Как отмечает риелтор Татьяна Федурко, стоимость недвижимости в тылу напрямую отражает ситуацию на фронте: как только в прифронтовых городах становится опаснее, спрос и цены в центральных областях растут.

Например, в Черкассах аренда обычной двухкомнатной квартиры составляет 16–22 тысячи гривен в месяц, а в новостройках цены на однокомнатные квартиры начинаются от 25 тысяч гривен.

В Хмельницком и Тернополе жилье стоит на 5–10 % дешевле, чем в Черкассах. Зато Винница, Ивано-Франковск, а особенно Львов и Ужгород демонстрируют самые высокие цены в стране. С учетом первого месяца проживания, залога и комиссии риелтора семьям необходимо иметь сразу от 50 тысяч до 60 тысяч гривен только для заселения.

Как менялись цены на аренду жилья в других регионах Украины

Ситуация на рынке аренды существенно различается в зависимости от уровня безопасности в регионе. Напомним, спрос на аренду квартир в Киеве упал, но цены не изменились. В столице осенью спрос сократился на 20–22%, однако медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры зафиксировалась на уровне 16,5 тысячи гривен.