Почему спрос на аренду в Киеве снизился

По данным OLX Недвижимость для 24 Канала, в сентябре 2026 года спрос на аренду однокомнатных квартир в Киеве снизился на 20% по сравнению с августом, а двухкомнатных – на 22%. В то же время количество откликов на одно объявление об аренде однокомнатной квартиры сократилось на 35%.

Одной из возможных причин такого спада является ситуация с безопасностью в столице. По результатам опроса, 66% респондентов назвали безопасность одним из главных факторов при поиске жилья. Еще 45% отметили, что усиление обстрелов и ухудшение ситуации с безопасностью могут повлиять на их решение о переезде.

На активность арендаторов также влияет сезонность. В августе спрос обычно выше, поскольку студенты ищут квартиры перед началом учебного года. В сентябре эта активность снижается, поэтому количество желающих арендовать жилье может сокращаться.

Как изменилась стоимость аренды квартир в Киеве

Несмотря на заметное снижение спроса, цены на аренду квартир в столице изменились не так существенно. В сентябре медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 16 500 гривен в месяц, что на 3% меньше, чем в августе.

В то же время аренда двухкомнатных квартир не подешевела. Их медианная стоимость осталась на уровне 26 тысяч гривен в месяц, хотя количество желающих арендовать такое жилье также сократилось.

Сколько стоит аренда квартир в разных районах Киева

Дороже всего арендовать однокомнатную квартиру в Печерском районе столицы. В сентябре медианная стоимость такого жилья составляла 38 тысяч гривен в месяц и не изменилась по сравнению с августом.

В других районах Киева медианные цены на аренду однокомнатных квартир были такими:

Голосеевский – 20 тысяч гривен;

Шевченковский – 20 тысяч гривен;

Подольский – 19 тысяч гривен;

Соломенский – 15 900 гривен;

Дарницкий – 15 тысяч гривен;

Оболонский – 15 тысяч гривен;

Святошинский – 13 тысяч гривен;

Днепровский – 12 тысяч гривен;

Деснянский – 10 тысяч гривен.

Больше всего за месяц аренда подешевела в Святошинском районе – на 7%, до 13 тысяч гривен. В Днепровском цены снизились на 6%, а в Подольском – на 5%. В то же время наиболее заметно сократился спрос на однокомнатные квартиры в Соломенском районе – на 32%. В Голосеевском и Оболонском районе количество желающих арендовать жилье уменьшилось на 28%.

Напомним, что в Украине осенью 2026 года снять в аренду частный дом можно по цене от 2 до более 50 тысяч гривен в месяц. Самые дешевые варианты предлагаются в отдаленных селах, тогда как вблизи больших городов стоимость аренды значительно выше.