Сколько стоит аренда дома осенью 2026 года

В сентябре 2026 года на OLX были сотни объявлений о долгосрочной аренде частных домов в селах, пишет finance.ua.

Самое доступное жилье можно найти в отдаленных населенных пунктах, тогда как вблизи больших городов аренда обычно обходится значительно дороже:

2–5 тысяч гривен в месяц – дома в отдаленных селах;

5–10 тысяч гривен – дома в нормальном состоянии;

10–15 тысяч гривен – жилье с хорошими условиями;

15–30 тысяч гривен и более – дома вблизи больших городов;

30–50 тысяч гривен и более – большие современные дома в пригородах.

Среди недорогих предложений есть дом в Дяковцах за 2 тысячи гривен в месяц. В Новоселовке Днепропетровской области жилье с печным отоплением предлагают за 3,5 тысячи гривен, а в Белозерье аренда стоит 8 тысяч гривен.

Вблизи больших городов цены выше. Например, в Липниках под Львовом дом можно арендовать примерно за 18 тысяч гривен в месяц, а в Белогородке Киевской области – за 42 тысячи гривен.

Почему аренда дома может быть выгоднее покупки

Даже недорогой дом после покупки может потребовать значительных дополнительных затрат. Например, если жилье стоит 200 тысяч гривен, новому владельцу может понадобиться еще 150–200 тысяч на ремонт. За эти деньги придется провести воду, обустроить санузел, заменить электропроводку или отремонтировать печь.

Для сравнения: если арендовать дом за 6–8 тысяч гривен в месяц, за полгода придется заплатить 36–48 тысяч гривен. Это значительно меньшие начальные затраты, чем при покупке жилья с последующим ремонтом. Однако такой расчет условен и не означает, что аренда всегда выгоднее покупки.

Кроме того, арендованный дом позволяет проверить, насколько комфортной будет жизнь в селе. Если условия не подойдут, можно переехать без необходимости продавать недвижимость. Перед заселением стоит проверить отопление, водоснабжение и электричество, особенно если планируется проживание зимой.

Напомним, что покупка старых домов в селах довольно распространена в Украине. Например, один украинец купил дом за 1500 долларов, который простоял пустым около восьми лет, и уже за месяц успел частично его отремонтировать.