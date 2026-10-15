Скільки коштує оренда будинку восени 2026 року

У вересні 2026 року на OLX були сотні оголошень про довгострокову оренду приватних будинків у селах, пише finance.ua.

Найдоступніше житло можна знайти у віддалених населених пунктах, тоді як поблизу великих міст оренда зазвичай обходиться значно дорожче:

2 – 5 тисяч гривень на місяць – будинки у віддалених селах;

5 – 10 тисяч гривень – будинки у нормальному стані;

10 – 15 тисяч гривень – житло з хорошими умовами;

15 – 30 тисяч гривень і більше – будинки поблизу великих міст;

30 – 50 тисяч гривень і більше – великі сучасні будинки у передмістях.

Серед недорогих пропозицій є будинок у Дяківцях за 2 тисячі гривень на місяць. У Новоселівці Дніпропетровської області житло з пічним опаленням пропонують за 3,5 тисячі гривень, а в Білозір'ї оренда коштує 8 тисяч гривень.

Поблизу великих міст ціни вищі. Наприклад, у Липниках біля Львова будинок можна орендувати приблизно за 18 тисяч гривень на місяць, а в Білогородці Київської області – за 42 тисячі гривень.

Чому оренда будинку може бути вигіднішою за купівлю

Навіть недорогий будинок після купівлі може потребувати значних додаткових витрат. Наприклад, якщо житло коштує 200 тисяч гривень, новому власнику може знадобитися ще 150 – 200 тисяч на ремонт. За ці гроші доведеться провести воду, облаштувати санвузол, замінити електропроводку або відремонтувати піч.

Для порівняння, якщо орендувати будинок за 6 – 8 тисяч гривень на місяць, за пів року доведеться заплатити 36 – 48 тисяч гривень. Це значно менші початкові витрати, ніж придбання житла з подальшим ремонтом. Однак такий розрахунок умовний і не означає, що оренда завжди вигідніша за купівлю.

Крім того, орендований будинок дозволяє перевірити, наскільки комфортним буде життя в селі. Якщо умови не підійдуть, можна переїхати без необхідності продавати нерухомість. Перед заселенням варто перевірити опалення, водопостачання та електрику, особливо якщо планується проживання взимку.

Нагадаємо, купівля старих хат у селах досить поширена в Україні. Наприклад, один українець придбав будинок за 1500 доларів, який стояв порожнім близько восьми років, і вже за місяць встиг частково його відремонтувати.