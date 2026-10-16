Чому попит на оренду в Києві зменшився

За даними OLX Нерухомість для 24 Каналу, у вересні 2026 року попит на оренду однокімнатних квартир у Києві знизився на 20% порівняно із серпнем, а двокімнатних – на 22%. Водночас кількість відгуків на одне оголошення про оренду однокімнатної квартири скоротилася на 35%.

Однією з можливих причин такого спаду є безпекова ситуація в столиці. За результатами опитування, 66% респондентів назвали безпеку одним із головних чинників під час пошуку житла. Ще 45% зазначили, що посилення обстрілів і погіршення безпекової ситуації можуть вплинути на їхнє рішення про переїзд.

На активність орендарів також впливає сезонність. У серпні попит зазвичай вищий, оскільки студенти шукають квартири перед початком навчального року. У вересні ця активність зменшується, тому кількість охочих орендувати житло може скорочуватися.

Як змінилася вартість оренди квартир у Києві

Попри помітне зниження попиту, ціни на оренду квартир у столиці змінилися не так суттєво. У вересні медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становила 16 500 гривень на місяць, що на 3% менше, ніж у серпні.

Водночас оренда двокімнатних квартир не подешевшала. Їхня медіанна вартість залишилася на рівні 26 тисяч гривень на місяць, хоча кількість охочих винайняти таке житло також скоротилася.

Скільки коштує оренда квартир у різних районах Києва

Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру в Печерському районі столиці. У вересні медіанна вартість такого житла становила 38 тисяч гривень на місяць і не змінилася порівняно із серпнем.

В інших районах Києва медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир були такими:

Голосіївський – 20 тисяч гривень;

Шевченківський – 20 тисяч гривень;

Подільський – 19 тисяч гривень;

Солом'янський – 15 900 гривень;

Дарницький – 15 тисяч гривень;

Оболонський – 15 тисяч гривень;

Святошинський – 13 тисяч гривень;

Дніпровський – 12 тисяч гривень;

Деснянський – 10 тисяч гривень.

Найбільше за місяць оренда подешевшала у Святошинському районі – на 7%, до 13 тисяч гривень. У Дніпровському ціни знизилися на 6%, а в Подільському – на 5%. Водночас найпомітніше попит на однокімнатні квартири скоротився в Солом'янському районі – на 32%. У Голосіївському та Оболонському кількість охочих орендувати житло зменшилася на 28%.

Нагадаємо, в Україні восени 2026 року орендувати приватний будинок можна за ціною від 2 до понад 50 тисяч гривень на місяць. Найдешевші варіанти пропонують у віддалених селах, тоді як поблизу великих міст вартість оренди значно вища.