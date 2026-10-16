Чому попит на оренду в Києві зменшився
За даними OLX Нерухомість для 24 Каналу, у вересні 2026 року попит на оренду однокімнатних квартир у Києві знизився на 20% порівняно із серпнем, а двокімнатних – на 22%. Водночас кількість відгуків на одне оголошення про оренду однокімнатної квартири скоротилася на 35%.
Однією з можливих причин такого спаду є безпекова ситуація в столиці. За результатами опитування, 66% респондентів назвали безпеку одним із головних чинників під час пошуку житла. Ще 45% зазначили, що посилення обстрілів і погіршення безпекової ситуації можуть вплинути на їхнє рішення про переїзд.
На активність орендарів також впливає сезонність. У серпні попит зазвичай вищий, оскільки студенти шукають квартири перед початком навчального року. У вересні ця активність зменшується, тому кількість охочих орендувати житло може скорочуватися.
Як змінилася вартість оренди квартир у Києві
Попри помітне зниження попиту, ціни на оренду квартир у столиці змінилися не так суттєво. У вересні медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становила 16 500 гривень на місяць, що на 3% менше, ніж у серпні.
Водночас оренда двокімнатних квартир не подешевшала. Їхня медіанна вартість залишилася на рівні 26 тисяч гривень на місяць, хоча кількість охочих винайняти таке житло також скоротилася.
Скільки коштує оренда квартир у різних районах Києва
Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру в Печерському районі столиці. У вересні медіанна вартість такого житла становила 38 тисяч гривень на місяць і не змінилася порівняно із серпнем.
В інших районах Києва медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир були такими:
- Голосіївський – 20 тисяч гривень;
- Шевченківський – 20 тисяч гривень;
- Подільський – 19 тисяч гривень;
- Солом'янський – 15 900 гривень;
- Дарницький – 15 тисяч гривень;
- Оболонський – 15 тисяч гривень;
- Святошинський – 13 тисяч гривень;
- Дніпровський – 12 тисяч гривень;
- Деснянський – 10 тисяч гривень.
Найбільше за місяць оренда подешевшала у Святошинському районі – на 7%, до 13 тисяч гривень. У Дніпровському ціни знизилися на 6%, а в Подільському – на 5%. Водночас найпомітніше попит на однокімнатні квартири скоротився в Солом'янському районі – на 32%. У Голосіївському та Оболонському кількість охочих орендувати житло зменшилася на 28%.
Нагадаємо, в Україні восени 2026 року орендувати приватний будинок можна за ціною від 2 до понад 50 тисяч гривень на місяць. Найдешевші варіанти пропонують у віддалених селах, тоді як поблизу великих міст вартість оренди значно вища.