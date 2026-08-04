Даже 400 тысяч евро мало: почему жилье в Португалии так подорожало

В Португалии бюджет в 400 тысяч евро уже не гарантирует покупку жилья, хотя еще недавно такая сумма давала покупателям гораздо больше возможностей. Трудниче всего приобрести собственную недвижимость молодым людям и семьям.

Сколько стоит жилье в Португалии

По данным Imovirtual Barometer, в мае 2026 года средняя цена жилья в Португалии составляла 430,5 тысячи евро, пишет euronews.

Найти жилье дешевле, чем за 400 тысяч евро, становится все сложнее, а в некоторых городах уже невозможно. В то же время государственная гарантия для молодых покупателей распространяется на недвижимость стоимостью до 450 тысяч евро.

Представитель строительной компании MomentVM Рикардо Вагаринью считает, что этот порог мог стать новым ценовым ориентиром для рынка. По его оценке, более доступное финансирование также способствовало подорожанию нового и вторичного жилья.

Президент Португальской ассоциации профессионалов и компаний в сфере недвижимости Патрисия Барао объясняет, что сложнее всего приобрести жилье молодым людям и семьям.

Почему недвижимость в стране продолжает дорожать

Одна из главных причин высоких цен – нехватка новых предложений на фоне активного спроса. Цены растут и из-за нехватки работников в строительной отрасли.

Компаниям не хватает каменщиков, электриков, сантехников, плотников по опалубке и субподрядчиков. Для выполнения запланированных работ Португалии требуется около 80 тысяч работников. Из-за конкуренции за специалистов растет и уровень заработной платы.

Рабочие нужны не только для жилищного строительства, но и для больших государственных и частных проектов – аэропортов, железных дорог и автомагистралей. Спрос на строителей дополнительно вырос после штормов, повредивших центральную часть страны.

Из-за нехватки работников в Португалии ускорили запуск "зеленого маршрута" для привлечения иммигрантов в строительную отрасль. Проблема возникла не сейчас: сокращение государственных инвестиций и кредитования привело к банкротству многих строительных компаний и оттоку специалистов.

На цены также повлияло подорожание строительных материалов, продолжающееся с 2021 года. Подорожание материалов связывают, в частности, с последствиями полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, в настоящее время в климатически уязвимом жилье проживают около 48 миллионов человек, а к концу века их число может увеличиться в несколько раз. Со временем проблема сильнее затронет жаркие регионы.