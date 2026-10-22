Ипотека дорожает, а продажи жилья падают: что происходит на рынке недвижимости США

Ипотечные ставки в США превысили 7 %, поэтому американцы все реже покупают жилье. Несмотря на падение спроса, квадратный метр квартиры в некоторых городах стоит более 19 тысяч долларов.

Как подорожала ипотека в США

В сентябре средняя ставка по ипотеке на 30 лет с фиксированной процентной ставкой составляла 6,86%, а в октябре превысила 7% и впоследствии достигла 7,4%, сообщает Idealista.

Годом ранее она составляла 6,27%. Также ежемесячный платеж по кредиту на 300 тысяч долларов вырос с 1 851 до 2 077 долларов.

Из-за подорожания кредитов американцам становится сложнее покупать недвижимость. По данным Национальной ассоциации риэлторов США, в сентябре индекс незавершенных продаж жилья снизился на 7,3% по сравнению с августом и на 11,3% за год. Снижение активности зафиксировали во всех регионах страны.

К слову, по данным Numbeo, квадратный метр квартиры в центре Нью-Йорка стоит около 19,2 тысячи долларов, в Лос-Анджелесе – 7,3 тысячи. В Чикаго стоимость составляет около 4,1 тысячи долларов, а в Сан-Франциско – 9,8 тысячи долларов.

Что происходит с строительством и ценами на жилье в США

В сентябре темпы строительства нового жилья составили 1,22 миллиона объектов в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний. Это на 5,2% меньше, чем в августе, и на 7,4% меньше, чем годом ранее. Высокие ипотечные ставки сдерживают и покупателей, и строительную отрасль.

По оценке экономиста Oxford Economics Мэтью Мартина, дорогие кредиты и в дальнейшем будут сдерживать продажи и строительство. В то же время владельцы не спешат продавать недвижимость благодаря низкому уровню безработицы и небольшому количеству просрочек по ипотеке. Из-за ограниченного предложения цены могут оставаться высокими даже при более слабом спросе.

Напомним, В Великобритании 56 % покупателей первого жилья платят по ипотеке больше, чем раньше за аренду. Причиной стали высокие процентные ставки, из-за которых покупка собственного жилья для многих британцев стала дороже аренды.