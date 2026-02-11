Пришло письмо от налоговой: когда нужно уплатить налог на недвижимость

В этом месяце владельцам квартир и домов поступают налоговые уведомления о начислении налога на недвижимое имущество. С даты получения такого документа есть 60 дней на уплату, даже если письмо не дошло, обязанность уплатить налог все равно сохраняется.

Какие именно уведомления направляет налоговая?

В сообщении указывают адрес объекта недвижимости, его площадь, долю в собственности и сумму налога, объясняет Налоговая служба Украины.

Такой налог касается квартир, жилых домов и другой недвижимости, если площадь превышает установленные льготные нормы превышает установленные льготные нормы. Для квартир норма составляет 60 квадратных метров, для домов – 120 квадратных метров.

Документ могут прислать по почте или в электронном виде через Электронный кабинет налогоплательщика. Если бумажное письмо не вручено, это не отменяет начисления, поэтому владельцам советуют самостоятельно проверять информацию в электронных сервисах налоговой.

Когда нужно обязательно проверить данные?

Перед оплатой налога стоит сверить всю информацию, указанную в налоговом уведомлении-решении. Обратиться в налоговую для сверки нужно, если:

в документе указан объект недвижимости, который не принадлежит владельцу;

неправильно указана площадь объекта;

есть ошибка в доле совместной собственности;

некорректно определен период владения в отчетном году;

не учтены льготы, на которые имеет право владелец;

недвижимость находится в собственности, но налоговое уведомление-решение не поступало.

Советы по налогу на недвижимость / Инфографика Государственной налоговой службы

Как можно провести сверку информации?

Налоговая предлагает несколько способов уточнить данные. Это можно сделать онлайн через Электронный кабинет налогоплательщика, подав заявление и добавив документы, подтверждающие право собственности и характеристики объекта.

К слову, обратиться можно и лично в центр обслуживания налогоплательщиков. Во время сверки налоговая проверяет информацию, после чего может перечислить сумму или отменить ошибочное начисление и отправить новое сообщение.

Какие сроки уплаты и последствия просрочки?

После получения налогового уведомления-решения у владельца есть 60 дней, чтобы уплатить налог на недвижимое имущество. Если этого не сделать вовремя, на сумму долга начисляют штраф и пеню.

Сколько надо платить за превышение площади?