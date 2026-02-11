Какие именно уведомления направляет налоговая?
В сообщении указывают адрес объекта недвижимости, его площадь, долю в собственности и сумму налога, объясняет Налоговая служба Украины.
Такой налог касается квартир, жилых домов и другой недвижимости, если площадь превышает установленные льготные нормы превышает установленные льготные нормы. Для квартир норма составляет 60 квадратных метров, для домов – 120 квадратных метров.
Документ могут прислать по почте или в электронном виде через Электронный кабинет налогоплательщика. Если бумажное письмо не вручено, это не отменяет начисления, поэтому владельцам советуют самостоятельно проверять информацию в электронных сервисах налоговой.
Когда нужно обязательно проверить данные?
Перед оплатой налога стоит сверить всю информацию, указанную в налоговом уведомлении-решении. Обратиться в налоговую для сверки нужно, если:
- в документе указан объект недвижимости, который не принадлежит владельцу;
- неправильно указана площадь объекта;
- есть ошибка в доле совместной собственности;
- некорректно определен период владения в отчетном году;
- не учтены льготы, на которые имеет право владелец;
- недвижимость находится в собственности, но налоговое уведомление-решение не поступало.
Советы по налогу на недвижимость / Инфографика Государственной налоговой службы
Как можно провести сверку информации?
Налоговая предлагает несколько способов уточнить данные. Это можно сделать онлайн через Электронный кабинет налогоплательщика, подав заявление и добавив документы, подтверждающие право собственности и характеристики объекта.
К слову, обратиться можно и лично в центр обслуживания налогоплательщиков. Во время сверки налоговая проверяет информацию, после чего может перечислить сумму или отменить ошибочное начисление и отправить новое сообщение.
Какие сроки уплаты и последствия просрочки?
После получения налогового уведомления-решения у владельца есть 60 дней, чтобы уплатить налог на недвижимое имущество. Если этого не сделать вовремя, на сумму долга начисляют штраф и пеню.
Сколько надо платить за превышение площади?
Размер налога определяют органы местного самоуправления, но ставка не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы за каждый квадратный метр сверх нормы, отмечают в Городской территориальной общине.
Для большой недвижимости предусмотрено дополнительное начисление. Если площадь квартиры превышает 300 квадратных метров, владельцу ежегодно начисляют еще 25 тысяч гривен за каждый такой объект.