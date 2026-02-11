Які саме повідомлення надсилає податкова?

У повідомленні зазначають адресу об'єкта нерухомості, його площу, частку у власності та суму податку, пояснює Податкова служба України.

Такий податок стосується квартир, житлових будинків та іншої нерухомості, якщо площа перевищує встановлені пільгові норми. Для квартир норма становить 60 квадратних метрів, для будинків – 120 квадратних метрів.

Документ можуть надіслати поштою або в електронному вигляді через Електронний кабінет платника податків. Якщо паперовий лист не вручено, це не скасовує нарахування, тому власникам радять самостійно перевіряти інформацію в електронних сервісах податкової.

Коли потрібно обов'язково перевірити дані?

Перед оплатою податку варто звірити всю інформацію, зазначену у податковому повідомленні-рішенні. Звернутися до податкової для звірки потрібно, якщо:

у документі вказано об'єкт нерухомості, який не належить власнику;

неправильно зазначена площа об'єкта;

є помилка у частці спільної власності;

некоректно визначено період володіння у звітному році;

не враховані пільги, на які має право власник;

нерухомість перебуває у власності, але податкове повідомлення-рішення не надходило.

Поради щодо податку на нерухомість / Інфографіка Державної податкової служби

Як можна провести звірку інформації?

Податкова пропонує кілька способів уточнити дані. Це можна зробити онлайн через Електронний кабінет платника податків, подавши заяву та додавши документи, що підтверджують право власності й характеристики об'єкта.

До слова, звернутися можна й особисто до центру обслуговування платників податків. Під час звірки податкова перевіряє інформацію, після чого може перерахувати суму або скасувати помилкове нарахування та надіслати нове повідомлення.

Які строки сплати та наслідки прострочення?

Після отримання податкового повідомлення-рішення у власника є 60 днів, щоб сплатити податок на нерухоме майно. Якщо цього не зробити вчасно, на суму боргу нараховують штраф і пеню.

Скільки треба сплачувати за перевищення площі?