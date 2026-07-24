Проблемы могут возникнуть после покупки: как проверить квартиру и продавца

Покупка квартиры в условиях военного положения требует особой осторожности, ведь даже правильно оформленная сделка не всегда защищает от рисков. Некоторые проблемы могут проявиться только со временем.

Можно ли покупать жилье во время военного положения

Военное положение не запрещает украинцам покупать и продавать квартиры, частные дома или земельные участки. Сделку удостоверяет нотариус, имеющий доступ к государственным реестрам, а право собственности после подписания договора регистрируется на имя покупателя, пишет 24 Канал.

В то же время могут возникнуть сложности, если недвижимость расположена на временно оккупированной территории или в регионе, где из-за ситуации с безопасностью ограничена работа реестров. В таких случаях провести полную проверку и оформить сделку может быть сложно.

Какие документы нужно проверить перед сделкой

Перед покупкой квартиры следует проверить:

документ, на основании которого продавец получил право собственности;

данные о владельце и обременениях в Государственном реестре вещных прав;

технический паспорт и соответствие фактической планировке;

информацию о зарегистрированных в квартире лицах;

согласие второго супруга, если жилье является совместной собственностью;

документы, что касаются прав несовершеннолетних;

документы на земельный участок, если приобретается частный дом.

Перед заключением сделки следует проверить оригиналы документов и сверить указанные в них данные.

Как проверить квартиру и ее владельца

Перед подписанием договора необходимо выяснить, нет ли на квартиру ареста, ипотеки или запрета на отчуждение. Судебные споры, касающиеся жилья или продавца, можно найти в Едином государственном реестре судебных решений. Самого владельца стоит проверить в Едином реестре должников и системе исполнительных производств.

Напомним, особого внимания требуют квартиры, которые неоднократно перепродавались за короткий срок или недавно были получены по наследству. В таких случаях важно проверить всю историю перехода права собственности.