В каких цветах делать ванную комнату: с этими оттенками вы точно не ошибетесь
- Нейтральные оттенки всегда будут лучшим выбором для оформления ванной комнаты.
- Говорится о натуральных древесных тонах, теплый белый и кремовый, а также приглушенную терракоту, которую дизайнеры сами выбирают в 2025 году.
Когда выбираете цветовую гамму для ванной комнаты, нейтральные оттенки советуют чаще всего, и не без оснований. Именно они создают легкую и успокаивающую атмосферу в этих функциональных помещениях, а также всегда актуальны, несмотря на любые тренды.
А впрочем, полностью белой ванную комнату лучше не делать, потому что есть риск создать суровое неуютное пространство. 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens, предлагает подборку лучших нейтральных красок для ванной комнаты, которые советуют профессиональные дизайнеры в 2025 году.
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Натуральные древесные тона
Тепло натурального дерева, что воплощается в цветовой гамме комнаты, создает ощущение успокоения. Дерево считают непрактичным материалом для помещений с высокой влажностью, но для акцента его стоит использовать. В ванной комнате, что выше, дизайнеры внесли только одну деталь – деревянный туалетный столик, который заметно смягчил интерьер.
Теплый белый и кремовый
Белый действительно лучше не использовать чрезмерно, если это холодный оттенок. Теплый белый, грязно-белый или кремовый – отличные варианты для классических ванных комнат.
В 2025 году я обожаю грязно-белый цвет для ванных комнат, потому что он добавляет мягкую, теплую атмосферу, которая кажется такой привлекательной. Он имеет это успокаивающее, воздушное ощущение, которое делает пространство больше и светлее, что идеально подходит, если ванная комнатная еще и небольшая,
– объясняет дизайнер из Сан-Франциско Соледад Альзага.
Белый и кремовый прекрасно сочетаются с деревянными и металлическими акцентами, придавая пространству современный и уютный вид.
Приглушенная терракота
В 2025 году теплый терракотовый цвет – отличный выбор для ванных комнат. Этот землистый оттенок создает уютную атмосферу, что говорит о тяготении к дизайну, вдохновленного природой,
– говорит нью-йоркский дизайнер Джона Килдей.
Приглушенный терракотовый тон прекрасно сочетается с натуральными материалами, такими как дерево и камень, создавая гармоничную и приземленную эстетику, что способствует расслаблению.