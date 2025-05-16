В каких цветах делать ванную комнату: с этими оттенками вы точно не ошибетесь

Когда выбираете цветовую гамму для ванной комнаты, нейтральные оттенки советуют чаще всего, и не без оснований. Именно они создают легкую и успокаивающую атмосферу в этих функциональных помещениях, а также всегда актуальны, несмотря на любые тренды.

А впрочем, полностью белой ванную комнату лучше не делать, потому что есть риск создать суровое неуютное пространство. 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens, предлагает подборку лучших нейтральных красок для ванной комнаты, которые советуют профессиональные дизайнеры в 2025 году.

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Натуральные древесные тона

Бежевая ванная комната с деревянным туалетным столиком / Фото Kohler Co.

Тепло натурального дерева, что воплощается в цветовой гамме комнаты, создает ощущение успокоения. Дерево считают непрактичным материалом для помещений с высокой влажностью, но для акцента его стоит использовать. В ванной комнате, что выше, дизайнеры внесли только одну деталь – деревянный туалетный столик, который заметно смягчил интерьер.

Теплый белый и кремовый

Ванная комната в теплом белом цвете / Фото Sherwin Williams

Белый действительно лучше не использовать чрезмерно, если это холодный оттенок. Теплый белый, грязно-белый или кремовый – отличные варианты для классических ванных комнат.

В 2025 году я обожаю грязно-белый цвет для ванных комнат, потому что он добавляет мягкую, теплую атмосферу, которая кажется такой привлекательной. Он имеет это успокаивающее, воздушное ощущение, которое делает пространство больше и светлее, что идеально подходит, если ванная комнатная еще и небольшая,

– объясняет дизайнер из Сан-Франциско Соледад Альзага.

Белый и кремовый прекрасно сочетаются с деревянными и металлическими акцентами, придавая пространству современный и уютный вид.

Приглушенная терракота

Белая ванная комната с землисто-терракотовой стеной / Фото Dunn-Edwards

В 2025 году теплый терракотовый цвет – отличный выбор для ванных комнат. Этот землистый оттенок создает уютную атмосферу, что говорит о тяготении к дизайну, вдохновленного природой,

– говорит нью-йоркский дизайнер Джона Килдей.

Приглушенный терракотовый тон прекрасно сочетается с натуральными материалами, такими как дерево и камень, создавая гармоничную и приземленную эстетику, что способствует расслаблению.