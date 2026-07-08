Не всегда навсегда: когда подаренную квартиру можно вернуть через суд

Подаренная квартира или дом не всегда остаются у нового владельца навсегда. Если при оформлении были допущены нарушения или даритель не понимал, что фактически теряет жилье, сделку можно оспорить в суде.

Что нужно знать о договоре дарения жилья

Договор дарения чаще всего заключается между близкими родственниками, пишет Судебно-юридическая газета.

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Человек безвозмездно передает квартиру, дом или другую недвижимость, а после регистрации новый владелец уже сам решает, что делать с имуществом.

В отношении жилья такой договор должен быть составлен в письменной форме, заверен у нотариуса и зарегистрирован в государственном реестре. После этого даритель теряет права на подаренную недвижимость. Поэтому ссора в семье, ухудшение отношений или изменение жизненных обстоятельств сами по себе не дают права забрать квартиру обратно.

В то же время человек может обратиться в суд. Здесь важно не путать две разные процедуры: договор могут признать недействительным или расторгнуть.

Когда дарение недвижимости можно оспорить

Договор дарения могут признать недействительным, если человек подписал его вследствие существенной ошибки, обмана, насилия или под давлением тяжелых обстоятельств. Основанием может служить и ситуация, когда даритель не осознавал значение своих действий.

В суде это должен доказать тот, кто оспаривает сделку. На такие дела отводится 3 года. Этот срок исчисляется не всегда со дня подписания договора, а с момента, когда человек узнал или мог узнать о нарушении своего права.

Расторгнуть договор дарения сложнее. Это возможно, если одаряемый умышленно совершил преступление против дарителя или его близких, создает риск утраты вещи, имеющей особую неимущественную ценность, или обращается с имуществом таким образом, что оно может быть уничтожено или серьезно повреждено. На расторжение договора отводится 1 год, и квартира или дом до сих пор должны находиться в собственности одаряемого.

Чем дарение отличается от договора пожизненного содержания

Часто споры возникают из-за того, что дарение путают с договором пожизненного содержания. Человек может передать жилье родственникам и ожидать ухода или материальной поддержки, но сам договор дарения таких обязательств не создает.

Если даритель действительно полагал, что подписывает договор пожизненного содержания, это может стать основанием для обращения в суд. В таких делах учитываются возраст и состояние здоровья человека, потребность в уходе, наличие другого жилья, дальнейшее проживание в подаренной квартире и договоренности сторон относительно содержания. Главное – доказать, что сделка не соответствовала истинной воле дарителя.

Достаточно ли техпаспорта для подтверждения права собственности

Техпаспорт часто считают основным документом на квартиру, поскольку именно в нем указаны площадь, планировка, этаж и технические характеристики жилья. Однако для продажи, дарения, наследования или других юридических действий этого документа недостаточно.