Що треба знати про договір дарування житла

Договір дарування найчастіше укладають між близькими родичами, пише Судово-юридична газета.

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Людина безоплатно передає квартиру, будинок або іншу нерухомість, а після реєстрації новий власник уже сам вирішує, що робити з майном.

Для житла такий договір має бути письмовим, посвідченим у нотаріуса і зареєстрованим у державному реєстрі. Після цього дарувальник втрачає права на подаровану нерухомість. Тому сварка в родині, погіршення стосунків або зміна життєвих обставин самі по собі не дають права забрати квартиру назад.

Водночас людина може звернутися до суду. Тут важливо не плутати дві різні процедури: договір можуть визнати недійсним або розірвати.

Коли дарування нерухомості можна оскаржити

Договір дарування можуть визнати недійсним, якщо людина підписала його через істотну помилку, обман, насильство або під тиском тяжких обставин. Підставою може бути й стан, коли дарувальник не усвідомлював значення своїх дій.

У суді це має довести той, хто оскаржує угоду. На такі справи є 3 роки. Цей строк рахують не завжди від дня підписання договору, а від моменту, коли людина дізналася або могла дізнатися про порушення свого права.

Розірвати договір дарування складніше. Це можливо, якщо обдарований умисно вчинив злочин проти дарувальника чи його близьких, створює ризик втрати речі з особливою немайновою цінністю або поводиться з майном так, що його можуть знищити чи серйозно пошкодити. На розірвання договору дають 1 рік, і квартира або будинок досі мають бути у власності обдарованого.

Чим дарування відрізняється від довічного утримання

Часто спори виникають через те, що дарування плутають із договором довічного утримання. Людина може передати житло родичам і очікувати догляду або матеріальної підтримки, але сам договір дарування таких обов'язків не створює.

Якщо дарувальник справді думав, що підписує договір довічного утримання, це може стати підставою для суду. У таких справах враховують вік і стан здоров'я людини, потребу в догляді, наявність іншого житла, подальше проживання у подарованій квартирі та домовленості сторін щодо утримання. Головне – довести, що угода не відповідала справжній волі дарувальника.

Чи достатньо техпаспорта для підтвердження права власності

Техпаспорт часто вважають головним документом на квартиру, бо саме в ньому є площа, планування, поверх і технічні характеристики житла. Однак для продажу, дарування, спадщини чи інших юридичних дій цього документа недостатньо.