Оформили дарственную на квартиру: какие расходы и риски могут возникнуть

Договор дарения квартиры остается одним из самых распространенных способов передать недвижимость родственникам без оформления купли-продажи. В то же время дарственная на квартиру имеет налоговые последствия и риски, о которых следует знать до подписания документов.

Чем отличается дарственная от завещания?

Дарственная и завещание отличаются прежде всего моментом перехода права собственности, отмечают в АН "Маяк".

По договору дарения новый владелец получает квартиру сразу после нотариального удостоверения и государственной регистрации.

Завещание вступает в силу только после смерти владельца. К этому времени человек может свободно менять его, отменять или распоряжаться имуществом другим способом.

Дарение также является безвозмездной передачей имущества. Но в договоре нельзя прописать, что одаренный должен заплатить деньги или выполнить определенные условия в обмен на квартиру.

Какие налоги при дарении?

Сумма налогов зависит от того, кому именно дарят жилье, отмечают в Министерстве юстиции.

Налоги не платят если квартиру дарят родственникам первой степени родства, то есть родителям, детям или мужу или жене.

если квартиру дарят родственникам первой степени родства, то есть родителям, детям или мужу или жене. 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора – если одаренный является другим родственником или посторонним лицом.

– если одаренный является другим родственником или посторонним лицом. 18% НДФЛ и 5% военного сбора – если одаренный не является гражданином Украины.

Кроме налогов, стороны платят сопутствующие расходы. К ним относятся нотариальные услуги, обязательная оценка недвижимости в определенных случаях и государственная регистрация права собственности. Поэтому при дарении квартиры придется оплатить от 8 тысяч до 12 тысяч гривен.

Какие риски при покупке жилья по договору дарения?

Иногда стороны сознательно оформляют дарственную вместо договора купли-продажи, чтобы уменьшить налоговую нагрузку. Фактически передаются деньги, но в документах это не фиксируется. В таком случае покупатель юридически не защищен как плательщик.

Важно! Если суд установит, что дарение было мнимым и скрывало продажу, договор могут признать недействительным. Тогда возврат уплаченных средств становится отдельной проблемой, которую придется решать в судебном порядке.

Также стоит учитывать, что расторгнуть договор дарения сложно. Закон предусматривает ограниченные основания для его отмены, и в большинстве случаев это возможно только через суд при наличии серьезных доказательств.

Передаются ли долги вместе с квартирой?