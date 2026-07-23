Украине не хватает миллиона квартир для ВПЛ: почему-то одной "еОсели" недостаточно

В Украине не хватает жилья не только для людей, лишившихся крова из-за войны. Чтобы переселенцы могли вернуться в свои общины или обосноваться в других регионах, в первую очередь требуется как минимум миллион квартир.

Каков дефицит жилья в Украине

Общий дефицит жилья в Украине оценивается примерно в 600 миллионов квадратных метров. Для строительства такого объема потребуется около 24 триллионов гривен, рассказал председатель правления ЧАО "Укрфинжилье" Евгений Мецгер в интервью РБК-Украина.

Большая часть этого дефицита возникла еще до полномасштабного вторжения. За последние 30 лет дефицит качественного и энергоэффективного жилья достиг около 450 миллионов квадратных метров. При расчетах учитывались европейские нормы обеспеченности жильем.

Еще примерно 150 миллионов квадратных метров жилья Украина потеряла из-за полномасштабной войны. Разрушенные и утраченные дома и квартиры составляют почти 13% всего жилого фонда страны.

Сколько квартир нужно для возвращения ВПЛ

Для возвращения или обустройства внутренне перемещенных лиц Украине в первую очередь требуется не менее миллиона квартир. В то же время общий дефицит жилья в стране значительно больше и не ограничивается потребностями переселенцев.

За все время работы "еОсели" кредиты непосредственно по категории ВПЛ получили 2 188 человек. Всего среди участников программы насчитывается 4 852 переселенца.

Часть из них подавала заявки не как ВПЛ, а по другим категориям, в частности как военнослужащие, медики или педагоги. Поэтому количество переселенцев в программе превышает число кредитов, выданных именно по категории ВПЛ.

Какие жилищные программы нужны Украине

Льготная ипотека не может самостоятельно покрыть потребность в миллионе квартир. Для людей, не имеющих достаточного дохода или средств на первоначальный взнос, нужны другие способы получения жилья.

В других странах наряду с ипотекой действуют социальная аренда, лизинг и аренда с правом выкупа. В Украине из этих механизмов полноценно работает только "еОселя", а систему социального арендного жилья еще предстоит создать.

Напомним, в Украине планируют создать фонд социального жилья для ВПЛ, молодых семей, людей с низкими доходами и других уязвимых категорий. Квартиры будут сдаваться дешевле, чем на рынке, а арендная плата должна составлять не более 25–30% дохода семьи.

Часть социального жилья в будущем разрешат выкупить. Арендаторы смогут проживать в квартирах на долгосрочной основе, а по истечении определенного срока – оформить право собственности. Часть уплаченной арендной платы может быть зачтена в стоимость жилья.