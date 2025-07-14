Отдых у моря: во сколько обойдется украинцам аренда квартиры

В 2025 году несколько стран остаются популярными для летнего отдыха среди украинцев. Цены на аренду в них отличаются, если самостоятельно организовывать отпуск. Где-то можно найти жилье дороже, а где-то дешевле.

В каких странах чаще всего отдыхают украинцы и сколько они могут заплатить за аренду жилья у моря, информирует 24 Канал.

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Какова стоимость квартиры для отдыха?

Дело в том, что согласно данным туроператора Join UP! Украина, передает УНИАН, среди направлений, куда чаще всего путешествуют украинцы, есть такие:

Египет,

Турция,

Греция.

Цены на аренду квартир в этих странах варьируются. Поэтому, в среднем дешевле всего арендовать жилье можно в Египте, а Турция и Греция дороже в этом случае.

Цены в Египте

Если же организовывать отдых самостоятельно, то одним из важнейших факторов хорошего путешествия является жилье. Например, по данным Airbnb, арендовать квартиру в Египте, а именно в Шарм-эль-Шейх, то на 6 ночей в середине августа придется заплатить от 8 570 гривен до почти 48 000 гривен в зависимости от типа жилья.

Подальше от центра города аренда может обойтись даже в немного больше, чем 5 000 гривен. В то же время условия там будут самые обычные.

Разная стоимость жилья в Турции

В Анталии на аналогичный период аренда квартиры будет стоить дороже: уже от 16 804 гривен до 29 676 гривен.

Но в ближайших городках к Анталии можно найти жилье в разных ценовых сегментах в зависимости от условий комфорта – это как и 17 293 тысячи за квартиру с одной спальней, так и 30 818 гривен за студию в городе Кемер.

Заметьте! В таких курортных городах Турции, как Фетхие и Мармарис, цена на аренду жилья дороже. Например, в Фетхие ниже 30 000 гривен за 6 ночей жилье не найти. В Мармарисе за квартиру ориентировочно можно заплатить от 29 000 гривен, но есть цены и в более 100 000 гривен.

Дорогая и дешевая Греция

В самих Афинах ценовой сегмент на аренду отличается. Все зависит от условий, которые выбирает себе турист.

Находим стоимость за 6 ночей в 11 218 гривен, однако это не вблизи центра города. В то же время есть также и стоимость в 40 405 гривен с собственным джакузи и видом на Акрополь.

В городе Каллитея можно арендовать небольшую квартиру, где будет спальня, ванная и кухня-гостиная. В общем будет 4 спальных кровати. Цена – 17 374 гривен.

Зато чем ближе к морю, тем цены дорожают. Поэтому, есть вариант с ценой в 28 305 гривен за 6 ночей, однако там будет только 2 спальных места.

В городе Каллитея можно найти апартаменты и за почти 120 000 гривен, где будет дизайнерский ремонт, панорамные окна и собственный бассейн.