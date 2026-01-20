Купила хату и превратила ее в комфортное жилье: как выглядит сельский дом после ремонта

ИТ-специалистка из Киева приобрела старый сельский дом в Хмельницкой области всего за 2 000 долларов и взялась собственноручно превращать его в полноценное современное жилье. Она потратила более года на ремонт, обустроила ванную, террасу и адаптировала дом под дистанционную работу.

Как выглядел дом на момент покупки?

Когда Мария впервые увидела дом в селе Завалье, он напоминал типичную старую украинскую хату с минимальными удобствами, пишет DOU.

Внутри были две комнаты, кухня и небольшой коридор. Воду приходилось греть вручную, ванной комнаты фактически не было, а старая печь создавала дополнительные риски для проживания.

Сначала девушка арендовала дом стоимостью 500 гривен в месяц. Однако желание иметь собственную недвижимость и участок заставило ее приобрести это жилье в 2022 году. Вместе с домом она получила 36 соток земли.

Почему цена была такой низкой?

Дом стоил 2 000 долларов прежде всего из-за его состояния. Он нуждался в капитальном ремонте, модернизации электричества, утепления и полной реконструкции санузла. Кроме того, село расположено далеко от крупных городов, что также повлияло на рыночную стоимость недвижимости.

Дом до ремонта / Фото DOU

К слову, средняя стоимость дома в Хмельницкой области сейчас составляет от 4 000 долларов. Большие дома с ремонтом могут стоить около 30 тысяч долларов, сообщают OLX Недвижимость.

Как проходил ремонт и сколько он стоил?

В целом на ремонт было потрачено около 15 тысяч долларов и полтора года работы. Больше всего средств ушло на обустройство ванной комнаты, которую фактически создавали с нуля. Мастера прокладывали трубы, устанавливали бойлер и современную сантехнику.

Дом после ремонта / Фото DOU

Отдельной частью проекта стала терраса. Она была создана как место для работы на свежем воздухе, отдыха и встреч с друзьями. Мария собственноручно продумывала дизайн, выбирала материалы и контролировала ход работ.

Вана на террасе / Фото DOU

Как выглядит дом после обустройства?

После завершения основных работ дом поразил новую владелицу. Внутри появилась современная мебель, обновленные стены, новый пол и комфортная ванная комната. Просторная кухня стала центром дома, где Мария проводит много времени.

Обновленный интерьер дома / Фото DOU

Во дворе она обустроила зону отдыха, посадила деревья и создала пространство для работы на природе. Дом стал не просто местом для ночлега, а полноценным жильем, приспособленным к дистанционной работе и спокойной жизни вне города.

Какие расходы остаются после ремонта?

Даже после завершения основных работ содержание дома требует регулярных расходов. Зимой наибольшую часть бюджета занимают дрова для отопления и электроэнергия. В среднем на это уходит от 1500 до 2000 гривен в месяц. Несмотря на это, Мария считает такие расходы приемлемыми, учитывая уровень комфорта и пространство, который она получила за относительно небольшие деньги.

