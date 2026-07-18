Купила заброшенную викторианскую виллу со скидкой: как дом изменился за два года
Британская блогерша Милли взялась за восстановление заброшенной викторианской виллы, которая пять лет простояла пустой. Спустя два года владелица продемонстрировала первые результаты реставрации.
Как девушка купила заброшенную викторианскую виллу
Трехэтажную виллу с семью спальнями Милли приобрела за 410 тысяч фунтов стерлингов. Изначально за недвижимость просили 700 тысяч фунтов, однако впоследствии цену существенно снизили, рассказала владелица на своем канале.
На фотографиях в объявлении дом выглядел значительно лучше, чем в реальности. До продажи он пять лет стоял пустым, поэтому новые владельцы сразу же приступили к полной реставрации.
Девушка купила заброшенную викторианскую виллу / Скриншоты 24 Канала
Сначала они убрали заплесневелые ковры и демонтировали старое оборудование. В вилле полностью заменили электропроводку и трубы, утеплили пол, а на первом этаже установили напольное отопление.
Изменили и планировку. Прихожую сделали более просторной, а кухню перенесли из маленькой темной комнаты в бывшую столовую и объединили с гостиной.
Как выглядит дом после двух лет реставрации
Больше всего работы потребовал каменный фасад. После очистки от краски, цемента и грязи выяснилось, что часть облицовки отходит от несущих стен. Ее закрепили металлическими стержнями, а швы между камнями заполнили известковым раствором.
Два аварийных дымохода полностью разобрали и отремонтировали. Также заменили поврежденные водостоки, через которые влага попадала внутрь.
Самой дорогой отдельной частью ремонта стали деревянные окна, изготовленные на заказ. Столяр также воссоздал часть утраченной отделки в коридорах.
На верхнем этаже уже обустроили спальню и ванную. Во время работ там открыли старые балки и камин. В гостиной, которая когда-то служила часовней, сохранили оригинальный золотой потолок и три больших окна.
В одной из спален восстановили деревянные панели, а скрытую нишу за радиатором превратили в туалетный столик. На кухне оставили открытой старую каменную стену, которую перед этим восстановил мастер. Реставрация еще продолжается. Сад почти готов, однако впереди остаются 17 комнат, гараж, конюшни и теплица.