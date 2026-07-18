Як дівчина купила занедбану вікторіанську віллу

Триповерхову віллу із сімома спальнями Міллі придбала за 410 тисяч фунтів стерлінгів. Спочатку за нерухомість просили 700 тисяч фунтів, однак згодом ціну суттєво знизили, розповіла власниця на своєму каналі.

На фотографіях в оголошенні будинок виглядав значно краще, ніж у реальності. До продажу він п'ять років стояв порожнім, тому нові власники одразу взялися за повну реставрацію.

Дівчина купила занедбану вікторіанську віллу / Скриншоти 24 Каналу

Спочатку вони прибрали запліснявілі килими та демонтували старе обладнання. У віллі повністю замінили електропроводку й труби, утеплили підлогу, а на першому поверсі встановили підлогове опалення.

Змінили й планування. Передпокій зробили просторішим, а кухню перенесли з маленької темної кімнати до колишньої їдальні та поєднали з вітальнею.

Як виглядає будинок через два роки реставрації

Найбільше роботи потребував кам'яний фасад. Після очищення від фарби, цементу й бруду з'ясувалося, що частина облицювання відходить від несучих стін. Його закріпили металевими стрижнями, а шви між каменями заповнили вапняним розчином.

Два аварійні димоходи повністю розібрали та відбудували. Також замінили пошкоджені водостоки, через які волога потрапляла всередину.

Найдорожчою окремою частиною ремонту стали дерев'яні вікна, виготовлені на замовлення. Столяр також відтворив частину втраченого оздоблення у коридорах.

На верхньому поверсі вже облаштували спальню та ванну. Під час робіт там відкрили старі балки й камін. У вітальні, яка колись слугувала каплицею, зберегли оригінальну золоту стелю та три великі вікна.

В одній зі спалень відновили дерев'яні панелі, а приховану нішу за радіатором перетворили на туалетний столик. На кухні залишили відкритою стару кам'яну стіну, яку перед цим відновив майстер. Реставрація ще триває. Сад майже готовий, однак попереду залишаються 17 кімнат, гараж, стайні та теплиця.