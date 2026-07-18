Как девушка купила заброшенную викторианскую виллу

Трехэтажную виллу с семью спальнями Милли приобрела за 410 тысяч фунтов стерлингов. Изначально за недвижимость просили 700 тысяч фунтов, однако впоследствии цену существенно снизили, рассказала владелица на своем канале.

На фотографиях в объявлении дом выглядел значительно лучше, чем в реальности. До продажи он пять лет стоял пустым, поэтому новые владельцы сразу же приступили к полной реставрации.

Девушка купила заброшенную викторианскую виллу / Скриншоты 24 Канала

Сначала они убрали заплесневелые ковры и демонтировали старое оборудование. В вилле полностью заменили электропроводку и трубы, утеплили пол, а на первом этаже установили напольное отопление.

Изменили и планировку. Прихожую сделали более просторной, а кухню перенесли из маленькой темной комнаты в бывшую столовую и объединили с гостиной.

Как выглядит дом после двух лет реставрации

Больше всего работы потребовал каменный фасад. После очистки от краски, цемента и грязи выяснилось, что часть облицовки отходит от несущих стен. Ее закрепили металлическими стержнями, а швы между камнями заполнили известковым раствором.

Два аварийных дымохода полностью разобрали и отремонтировали. Также заменили поврежденные водостоки, через которые влага попадала внутрь.

Самой дорогой отдельной частью ремонта стали деревянные окна, изготовленные на заказ. Столяр также воссоздал часть утраченной отделки в коридорах.

На верхнем этаже уже обустроили спальню и ванную. Во время работ там открыли старые балки и камин. В гостиной, которая когда-то служила часовней, сохранили оригинальный золотой потолок и три больших окна.

В одной из спален восстановили деревянные панели, а скрытую нишу за радиатором превратили в туалетный столик. На кухне оставили открытой старую каменную стену, которую перед этим восстановил мастер. Реставрация еще продолжается. Сад почти готов, однако впереди остаются 17 комнат, гараж, конюшни и теплица.