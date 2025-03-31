Девушка поселилась в уборной на работе, чтобы не тратить на аренду жилья: как она живет

18-летняя китаянка живет в туалете магазина, которую переоборудовала в жилье. Девушка не хотела платить за аренду большие деньги, поэтому этот вариант показался ей лучшим.

Девушка ведет страницу в соцсети Douyin, где на нее подписались 16 тысяч пользователей. Там китаянка показывает как проходит ее быт в переоборудованной уборной, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на New York Post.

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Девушка снимает уборную у работодателя

Девушка работает в мебельном магазине и обратилась к своему руководителю с просьбой арендовать туалет. Работодатель согласился сдавать туалет за минимальную плату, чтобы покрыть коммунальные расходы. В месяц китаянка платит всего лишь 6 долларов в месяц.

Свое решение китаянка аргументировала тем, что хочет сэкономить. Клиенты магазина не удивляются, да и, в конце концов, днем уборная работает по назначению. Работодатель говорит, что считает работницу "слишком экономной".

Китаянка сделала из уборной жилье / Фото Jam Press

Как она обустроилась

Девушка установила раскладную кровать, вешалку для одежды и даже выделила место для приготовления пищи с портативной плитой. Белье работница стирает на крыше здания.

Китаянка рассказывает подписчикам, что в целом чувствует себя там безопасно. Правда, на ночь блокирует вход раскладной кроватью.

В месяц ее заработок составляет около 410 долларов, а общие расходы составляют 54 доллара в месяц. Девушка так экономит, ибо мечтает купить дом и авто.