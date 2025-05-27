В каких цветах сейчас делать кухню: что советуют дизайнеры

Благодаря правильным идеям цвета кухни вы можете полностью изменить свое пространство, избежав серьезного ремонта или дорогостоящего обновления декора. Цвет может наполнить комнату энергией и персонализировать ее, одновременно меняя все настроение и атмосферу пространства.

О 8 идеях, которые подойдут для дизайна интерьера кухни в 2025 году, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Livingetc.

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Желтый

Желтая кухня точно добавит яркости вашему жилью. Кроме того, существует много цветов, которые сочетаются с желтым, что делает его жизнерадостным и универсальным оттенком для экспериментов.

Для тех, кто хочет полностью насладиться этим оттенком, его можно использовать на различных поверхностях – стенах, кухонных шкафах, островках. Но если вы хотите уменьшить его визуальное влияние, то можно остановиться на желтых акцентах в декоре.



Вариант оформления кухни в желтых тонах / Фото Giulia Maretti Studio

Серый

Серый был и будет оставаться популярным нейтральным оттенком в домах. Серая кухня может добавить тепла пространству, одновременно создавая идеальный контраст с более смелыми оттенками, такими как красный, оранжевый или желтый.

Это также идеальный выбор для кухонь в жарких климатических условиях, поскольку светлые вариации помогают сохранить прохладу и легкость в пространстве.



Такой вид может иметь кухня в серых тонах / Фото Douglas Friedman

Черный

В современных интерьерах черный все чаще занимает центральное место, особенно в помещениях с большим количеством естественного освещения. При продуманном использовании этот цвет может быть четким, драматическим и элегантным.

Кроме полностью черных кухонь, вы также можете рассмотреть двухцветный подход к кухне – сочетание черного цвета со светлым оттенком – белым, розовым или нежно-серым. Черный цвет также прекрасно дополняет дерево, создавая пространство, которое чувствуется землистым и уютным.



Черный цвет в дизайне кухонь становится все популярнее / Фото Forest Halleck

Бордовый

Многие дизайнеры все чаще выбирают этот насыщенный, сочный оттенок. Он не только в тренде, но и добавляет смелого ощущения индивидуальности любому пространству.

Когда-то бордовый цвет использовали для акцентов в официальных помещениях, а теперь он уверенно нашел свое место на кухнях – от кухонных столешниц и стен до фартуков.



Такой вид может иметь кухня в бордовом цвете / Фото Casagrande

Темно-синий

Темно-синий снова становится ключевым цветом в домашнем декоре. Этот глубокий, универсальный оттенок имеет элегантную, изысканную атмосферу.



Вариант синей кухни / Фото SamSacksxMajorelle

Изумрудно-зеленый

Изумрудно-зеленая кухня добавляет пространству ювелирного богатства, с которым мало какие другие цвета могут сравниться. Акцент зеленого с ярко-белым создает свежую, чистую эстетику.



Свежая кухня в зеленых тонах / Фото Read McKendree JBSA

Розовый

Если вы устали от серого и кремового цветов на кухне, но все еще хотите чего-то спокойного, то рассмотрите розовую кухню. Этот розовый оттенок набирает популярность среди дизайнеров и их клиентов.



Кухня в спокойных розовых тонах / Фото Patricia Bustos Studio

Коричневый

Теплые цвета возвращаются в дизайн интерьеров в последние годы. В частности, когда-то недооцененный коричневый цвет сейчас является одним из самых популярных тонов. Особенно хорошо подходит для кухонь, коричневый цвет прекрасно сочетается с рядом других цветов. Он олицетворяет собой сдержанную роскошь.



Популярными становятся кухни в коричневых тонах / Фото Benjamin Moore