Ванная комната Дженнифер Энистон: какая деталь делает ее особенной

Ванная Дженнифер Энистон до сих пор вызывает много обсуждений, хотя дизайн звезда обновила еще более 4 лет назад. Интересно, что у актрисы есть как минимум две ванные комнаты, сделанные по схожей концепции, которая делает их особенными.

Каждый ванный уголок в доме Дженнифер Энистон выполнен в стиле спа-центра. Это недавний "оздоровительный" тренд, который в 2025 году становится все более популярным, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens.

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В закрытой ванной комнате есть паровой душ

Дизайнеры говорят, что для ванной комнаты в стиле спа-центра отличным выбором будет паровой душ. Как раз такой установила себе Дженнифер Энистон.

Актриса показала свои ванные комнаты и паровой душ: видео

Паровые души, безусловно, приобретают популярность среди владельцев домов, особенно потому, что тенденции оздоровления продолжают влиять на дизайн,

– комментирует Келли Сирна, владелица Studio 11 Design в Далласе.

Паровой душ – достаточно дорогая инвестиция, но это не просто дизайнерское решение, а способ укрепить свое здоровье. Среди преимуществ пользования паровым душем называют улучшение кровообращения, детоксикацию, снижение уровня стресса и улучшение состояния кожи.

Эстетика закрытой ванной комнаты: смотрите видео

Установка парового душа – это отличный способ создать спокойную атмосферу, похожую на спа-центр, а также создать изысканную и возвышенную общую атмосферу в интерьере,

– добавляет эксперт.

У Дженнифер Энистон как открытая, так и закрытая ванные комнаты имеют эстетику спа-центра. Ее предоставляет не только паровой душ, но и белая изысканная мебель, латунные и деревянные детали, а также акцентные ковры.