При аренде квартиры можно лишиться залога или заплатить за повреждения, которые были еще до заселения. Чтобы не пришлось тратить лишние деньги, стоит заранее позаботиться о договоре аренды и акте приема-передачи жилья.

Что обязательно нужно указать в договоре аренды жилья

Договор аренды квартиры необходимо заключать в письменной форме, чтобы владелец и арендатор могли подтвердить свои договоренности. В нем определяются условия проживания, оплата жилья и ответственность обеих сторон, пишет ОО "Юридический советник для ВПЛ".

Договор составляется в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. Оба экземпляра должны быть подписаны арендодателем и арендатором. В документе обязательно указываются:

данные владельца и арендатора, адрес квартиры и срок аренды;

размер арендной платы, сроки ее уплаты и условия повышения;

порядок оплаты коммунальных услуг и расходов на ремонт;

ответственность за повреждение имущества и условия досрочного расторжения договора.

Отдельно необходимо указать сумму страхового залога, который арендатор передает при заселении. В договоре также указываются срок возврата залога и случаи, когда владелец может оставить себе часть или всю сумму. Залог может быть использован для погашения задолженности по аренде или компенсации за поврежденное имущество, если это предусмотрено договором.

Перед подписанием стоит проверить документы на право собственности на квартиру, а после заселения хранить банковские квитанции или расписки об оплате.

Зачем составлять акт приема-передачи квартиры

При заселении следует составить акт приема-передачи квартиры. В нем описывается состояние жилья, мебели и техники, а также все имеющиеся повреждения, в частности царапины, трещины или неисправности.

Также записывают показания счетчиков воды, газа и электроэнергии. Состояние квартиры лучше дополнительно сфотографировать, а сам акт должны подписать обе стороны.

При выезде из квартиры стоит составить еще один акт. Если владелец потребует деньги за старые повреждения или откажется возвращать залог, эти документы помогут доказать, в каком состоянии арендатор получил и вернул квартиру.

Напомним, продажа квартиры не означает, что арендатор должен сразу же съехать. Если договор аренды остается в силе, новый владелец должен соблюдать его условия, а досрочно расторгнуть договор аренды можно только по основаниям, предусмотренным законом или договором.