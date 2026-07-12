226-летний дом перевезли почти на 100 километров: как он выглядит сейчас

В США продается 226-летний дом, который в свое время спасли от сноса. Старое здание разобрали, перевезли почти на 100 километров и собрали заново, сохранив оригинальные бревна, балки, двери и другие исторические детали.

Как 226-летний дом перевезли на другое место

Дом был построен в 1800 году в долине Махантанго, что в штате Пенсильвания. Для строительства использовались бревна и балки XVIII века, поэтому часть древесины была старше самого здания, пишет Realtor.com.

На первоначальном месте дом простоял почти два столетия. В 1990-х годах его могли снести, однако здание решили сохранить. Его осторожно разобрали на отдельные части и перевезли на расстояние примерно 97 километров.

После этого дом заново собрали на новом фундаменте в округе Ланкастер. Теперь он стоит в городке Мангайм на участке площадью 10 акров, или около 4 гектаров. В настоящее время дом выставлен на продажу за 1,5 миллиона долларов.

Что сохранили в доме после реставрации

После переноса дом не утратил своего исторического облика. Внутри оставили вручную обтесанные бревна, открытые балки, оригинальные деревянные соединения, сосновый пол, антикварные двери и старую фурнитуру. В интерьере также присутствует каменная кладка и другие детали, характерные для ранней американской архитектуры.

В то же время дом адаптировали к современной жизни. В нем установили две независимые геотермальные системы отопления и охлаждения, центральный пылесос и встроенную аудиосистему. Кухню оборудовали техникой и мебелью, изготовленной на заказ. В жилых комнатах сохранили два дровяных камина, а настенные светильники стилизовали под свечи.

Как выглядит 226-летний дом сейчас / Фото Realtor.com

На нижнем уровне обустроили спальню, полноценную ванную комнату, отдельную кухню и звукоизолированную семейную комнату. Эту часть дома можно использовать для гостей или родственников.

Вокруг дома расположены сады, ручьи, многоуровневый пруд с карпами кои и каскадные водопады. У въезда стоят старые каменные столбы и железные ворота, а из больших окон открывается вид на луга, сады и окружающую сельскую местность.

Напомним, ранее в Германии выставили на продажу замок Геннеберг, который называют самым маленьким в мире. Площадь здания составляет всего около 70 квадратных метров, однако в нем есть башня, часовня и рыцарский зал. Постоянно жить в замке нельзя, ведь по документам он оформлен как садовый домик.