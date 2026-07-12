Як 226-річний будинок перевезли в інше місце

Будинок звели у 1800 році в долині Махантанго, що у штаті Пенсильванія. Для будівництва використали колоди та балки XVIII століття, тож частина деревини була старшою за саму споруду, пише Realtor.com.

На початковому місці будинок простояв майже два століття. У 1990-х роках його могли знести, однак споруду вирішили зберегти. Її обережно розібрали на окремі частини та перевезли на відстань приблизно 97 кілометрів.

Після цього будинок заново зібрали на новому фундаменті в окрузі Ланкастер. Тепер він стоїть у містечку Мангайм на ділянці площею 10 акрів, або близько 4 гектарів. Нині дім виставили на продаж за 1,5 мільйона доларів.

Що зберегли в будинку після відновлення

Після перенесення будинок не втратив свого історичного вигляду. Усередині залишили вручну обтесані колоди, відкриті балки, оригінальні дерев'яні з'єднання, соснову підлогу, антикварні двері та стару фурнітуру. В інтер'єрі також є кам'яна кладка та інші деталі, характерні для ранньої американської архітектури.

Водночас будинок пристосували до сучасного життя. У ньому встановили дві незалежні геотермальні системи опалення й охолодження, центральний пилосос та вбудовану аудіосистему. Кухню обладнали технікою та меблями, виготовленими на замовлення. У житлових кімнатах зберегли два дров'яні каміни, а настінні світильники стилізували під свічки.

Як виглядає 226-річний будинок зараз / Фото Realtor.com

На нижньому рівні облаштували спальню, повноцінну ванну кімнату, окрему кухню та звукоізольовану сімейну кімнату. Цю частину будинку можна використовувати для гостей або родичів.

Навколо будинку розташовані сади, струмки, багаторівневий ставок із коропами кої та каскадні водоспади. При в'їзді стоять старі кам'яні стовпи й залізні ворота, а з великих вікон відкривається вид на луки, сади та навколишню сільську місцевість.

Нагадаємо, раніше у Німеччині виставили на продаж замок Геннеберґ, який називають найменшим у світі. Будівля має лише близько 70 квадратних метрів, однак у ній є вежа, каплиця та лицарський зал. Постійно жити в замку не можна, адже за документами він оформлений як садовий будиночок.