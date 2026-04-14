Дом детства Марадоны стал столовой для нуждающихся: туда приходят сотни людей

Дом, в котором прошло детство легендарного футболиста Диего Марадоны, теперь стал местом, куда люди приходят за горячей едой. На окраине Буэнос-Айреса двор футбольной легенды используют как столовую для нуждающихся.

Почему дом Марадоны стал местом, где кормят людей?

Вилья-Фиорито остается одним из самых бедных районов агломерации Буэнос-Айреса в Аргентине, пишет Reuters.

Смотрите также Кажется странным, но имеет смысл: почему в Норвегии строят дома с травой на крыше

Именно здесь вырос Марадона, и этот адрес хорошо известен местным жителям. Сейчас дом уже не принадлежит его семье, но новый владелец разрешил использовать двор для помощи людям.

Еженедельно сюда приходят сотни жителей района с контейнерами. Они становятся в очередь еще до начала раздачи, чтобы получить горячую еду. Для многих это регулярная поддержка, без которой сложно прожить.

Как людям раздают еду / Фото Reuters

Потребность в такой помощи резко возросла. Люди теряют работу, небольшие предприятия закрываются, а расходы остаются высокими. Даже несмотря на то, что официально уровень бедности в стране снизился до 28,2% во второй половине 2025 года, это не означает облегчения для большинства семей в таких районах.

Волонтеры говорят, что количество людей, которые приходят за едой, увеличилось в разы. По отдельным оценкам, спрос вырос примерно на 300%. Часть людей обращается за помощью впервые, и для них это непростой шаг.

Как двор футбольной легенды превратили в столовую для нуждающихся?

Еду готовят под открытым небом. Во дворе устанавливают большие кастрюли и разжигают огонь, чтобы приготовить горячие блюда. Чаще всего это рагу, которое сразу разливают в контейнеры.

Раздают еду возле дома. Люди стоят в очереди, получают порции и забирают их с собой. Здесь нет стульев или столов как в столовых, поэтому большинство расходится сразу после получения помощи.

Двор где готовят рагу для нуждающихся / Фото Reuters

Кроме еды, в этом месте также раздают одежду. Это дополнительная поддержка для жителей района, которые оказались в сложном положении.

Организацией занимается пастор Леонардо Фабиан Альварес вместе с волонтерами. Они готовят еду, распределяют ее и поддерживают тех, кто обращается за помощью.

Интересно! Дом имеет статус национального исторического памятника с 2021 года. На его фасаде изображена стенопись с Марадоной, которая напоминает о его пути из этого района к мировой славе, пишет France24. Теперь это место получило другую роль и еженедельно помогает людям, которые живут рядом и нуждаются в поддержке.

В каком доме жила Мэрилин Монро?

В Палм-Спрингс продают дом, в котором жила Мэрилин Монро. Стоит поместье около 3,3 миллиона долларов, потому что именно здесь актриса проводила время в конце своей жизни в начале 1960-х годов.

Мэрилин Монро приобрела дом в 1961 году. Она владела этой недвижимостью до 1962 года. Именно этот период стал последним в ее жизни.

Дом в Палм-Спрингс не был ее единственной резиденцией в Калифорнии, однако он относится к числу объектов, которыми актриса пользовалась в последний год. Поэтому нынешняя продажа привлекает внимание не только из-за архитектуры, но и из-за прямой связи с биографией Монро.