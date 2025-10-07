Элитный дом экс-заместителя главы "Нафтогаза" площадью около 1200 квадратов в Конча-Заспе выставили на продажу. Владелец планирует срочно продавать дворец, поскольку не планирует жить в Украине.

Что известно о владельцах?

Имение оформлено на жену Виталия Гнатушенко Инну, однако все решения принимает муж, рассказывает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Право собственности на дом площадью 1141,6 метра квадратных было оформлено еще в начале декабря 2013 года.

Гнатушенко настаивает на своем присутствии при осмотре дома. Продать ценную недвижимость – сложно. Мало желающих покупать такой объект даже среди состоятельных людей. Кроме того, содержать такое имение очень дорого.

В прошлом году налоговая взыскала с владелицы более 88 тысяч гривен в качестве погашения долга по налогу на недвижимость.

Справка! Виталий Гнатушенко ранее отвечал в "Нафтогазе" за строительство, материально-технические ресурсы и возглавлял "Нафтогазсети". В 2010 году потерял эту должность.

Как выглядит элитный дом?

В объявлении указано о дизайнерском ремонте. Имение полностью укомплектовано: дорогостоящая мебель, сантехника и прочее.

В общем, имение является большим и вмещает:

На первом этаже: гостиная, кухня, столовая, бильярдная, кабинет, гардеробная, гостевой санузел и зона SPA с бассейном и сауной.

На втором – четыре спальни.

Подвальный этаж: домашний кинотеатр, косметологический кабинет, тренажерный зал, два винных погреба, прачечная и комната для хранения шуб.

Интересно! Владелец утверждал, что вложил в имение 14 миллионов долларов и не готов дешево продавать. Однако, риэлторы снизили цену до 10 миллионов.

Что известно о продаже недвижимости в Украине?