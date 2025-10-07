Укр Рус
Нерухомість Тренди і натхнення Позолота, кімнати для шуб та винні льохи: як виглядає маєток ексзаступника "Нафтогазу"
7 жовтня, 17:38
2

Позолота, кімнати для шуб та винні льохи: як виглядає маєток ексзаступника "Нафтогазу"

Северин Трач
Основні тези
  • Елітний будинок екс-заступника голови "Нафтогазу" в Конча-Заспі площею близько 1200 квадратів виставлено на продаж за 10 мільйонів доларів.
  • Маєток включає в себе дизайнерський ремонт, дороговартісні меблі, SPA-зону з басейном, домашній кінотеатр, тренажерний зал та інші розкішні зручності.

Елітний будинок ексзаступника голови "Нафтогазу" площею близько 1200 квадратів у Конча-Заспі виставили на продаж. Власник планує терміново продавати палац, оскільки не планує жити в Україні.

Що відомо про власників? 

Маєток оформлений на дружину Віталія Гнатушенка Інну, однак усі рішення ухвалює чоловік, розповідає 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA

Читайте також По сусідству з маєтком Кеннеді: у США продають будинок відомої акторки й співачки

Право власності на будинок площею 1141,6 метра квадратних було оформлене ще на початку грудня 2013 року. 

Гнатушенко наполягає на своїй присутності під час огляду будинку. Продати коштовну нерухомість – складно. Мало охочих купувати такий об'єкт навіть серед заможних людей. Крім того, утримувати такий маєток дуже дорого. 

Минулого року податкова стягнула з власниці понад 88 тисяч гривень як погашення боргу з податку на нерухомість. 

Довідково! Віталій Гнатушенко раніше відповідав у "Нафтогазі" за будівництво, матеріально-технічні ресурси та очолював "Нафтогазмережі". У 2010 році втратив цю посаду. 

Як виглядає елітний будинок? 

В оголошені зазначено про дизайнерський ремонт. Маєток повністю укомплектований: дороговартісні меблі, сантехніка та інше. 

В загальному, маєток є великим й вміщує: 

  • На першому поверсі: вітальня, кухня, їдальня, більярдна, кабінет, гардеробна, гостьовий санвузол та зона SPA з басейном і сауною.
  • На другому – чотири спальні.
  • Підвальний поверх: домашній кінотеатр, косметологічний кабінет, тренажерний зал, два винні льохи, пральня та кімната для зберігання шуб. 

Цікаво! Власник стверджував, що вклав у маєток 14 мільйонів доларів і не готовий дешево продавати. Однак, рієлтори знизили ціну до 10 мільйонів. 

Що відомо про продаж нерухомості в Україні? 

  • У Львові продають розкішну квартиру з басейном в історичному будинку, площею 548,6 квадратних метрів, за понад 50 мільйонів гривень.
  • В Одесі продають житло за менше ніж 10 тисяч доларів. Така низька ціна, через те, що житло потребує капітального ремонту.
  • За майже 8 мільйонів гривень можна придбати квартиру в Києві. Помешкання має цікавий інтер’єр з дизайнерським ремонтом, але продається без меблів.