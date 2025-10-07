Позолота, кімнати для шуб та винні льохи: як виглядає маєток ексзаступника "Нафтогазу"
- Елітний будинок екс-заступника голови "Нафтогазу" в Конча-Заспі площею близько 1200 квадратів виставлено на продаж за 10 мільйонів доларів.
- Маєток включає в себе дизайнерський ремонт, дороговартісні меблі, SPA-зону з басейном, домашній кінотеатр, тренажерний зал та інші розкішні зручності.
Елітний будинок ексзаступника голови "Нафтогазу" площею близько 1200 квадратів у Конча-Заспі виставили на продаж. Власник планує терміново продавати палац, оскільки не планує жити в Україні.
Що відомо про власників?
Маєток оформлений на дружину Віталія Гнатушенка Інну, однак усі рішення ухвалює чоловік, розповідає 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.
Право власності на будинок площею 1141,6 метра квадратних було оформлене ще на початку грудня 2013 року.
Гнатушенко наполягає на своїй присутності під час огляду будинку. Продати коштовну нерухомість – складно. Мало охочих купувати такий об'єкт навіть серед заможних людей. Крім того, утримувати такий маєток дуже дорого.
Минулого року податкова стягнула з власниці понад 88 тисяч гривень як погашення боргу з податку на нерухомість.
Довідково! Віталій Гнатушенко раніше відповідав у "Нафтогазі" за будівництво, матеріально-технічні ресурси та очолював "Нафтогазмережі". У 2010 році втратив цю посаду.
Як виглядає елітний будинок?
В оголошені зазначено про дизайнерський ремонт. Маєток повністю укомплектований: дороговартісні меблі, сантехніка та інше.
В загальному, маєток є великим й вміщує:
- На першому поверсі: вітальня, кухня, їдальня, більярдна, кабінет, гардеробна, гостьовий санвузол та зона SPA з басейном і сауною.
- На другому – чотири спальні.
- Підвальний поверх: домашній кінотеатр, косметологічний кабінет, тренажерний зал, два винні льохи, пральня та кімната для зберігання шуб.
Цікаво! Власник стверджував, що вклав у маєток 14 мільйонів доларів і не готовий дешево продавати. Однак, рієлтори знизили ціну до 10 мільйонів.
Що відомо про продаж нерухомості в Україні?
