Спрос на жилье меняется: что выбирают украинцы в 2026 году

В этом году украинцы активнее интересуются покупкой жилья, однако квартиры стабильно опережают дома по спросу. В то же время интерес к частным домам восстанавливается после падения и постепенно набирает темп.

Почему квартиры остаются популярнее домов в Украине?

Квартиры остаются основным выбором украинцев и на протяжении всего периода показывают более высокий уровень интереса, сообщает ЛУН.

Спрос на них превышает интерес к домам независимо от сезона или изменений на рынке. Даже после спадов квартиры быстрее возвращают позиции и держат стабильные показатели.

Дом для украинцев – это прежде всего о собственности, а не временное решение. В то же время мы видим, что интерес к домам движется синхронно с рынком квартир, но остается ниже из-за высокого бюджета и длинного цикла принятия решения,

– комментирует руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина.

Как меняется интерес к домам?

Интерес к частным домам в 2026 году держится на уровне примерно 50 – 70% от спроса на квартиры. Сегмент уступает, но разрыв не выглядит резким и не увеличивается.

Спрос на дома / Инфографика ЛУН

После спада в начале 2024 года интерес к домам начал восстанавливаться. В 2025 году эта тенденция стала заметной, а в 2026 году она сохраняется. График показывает, что интерес к домам повторяет движение квартир, но остается на более низком уровне.

Спрос на квартиры / Инфографика ЛУН

В апреле спрос на дома вырос после зимнего спада. Такая же динамика наблюдается и в сегменте квартир, что подтверждает общие тенденции на рынке. Разрыв между типами жилья сохраняется, но постепенный рост интереса к домам свидетельствует о более стабильной ситуации в этом сегменте.

Какие цены на дома в пригороде Киева?

По данным аналитиков OLX Недвижимость, медианная цена частного дома в Киевской области в начале 2026 года достигла 118 тысяч долларов.

Обуховский район остается самым дорогим, средняя стоимость домов здесь составляет около 275 тысяч долларов. Высокие цены также фиксируют в пригородах под Киевом с развитой инфраструктурой.

В Вышгородском районе дома стоят около 120 тысяч долларов, в Фастовском – 117 тысяч, в Бучанском – 115 тысяч, а в Бориспольском – 109 тысяч долларов.

Более дешевые варианты сосредоточены дальше от столицы или в менее развитых районах. В Броварском районе медианная цена составляет около 85 тысяч долларов, а в Белоцерковском – 36 тысяч долларов.

